Dayane Mello attacca Dana Saber: “Ho fatto pulizia tra le mie amicizie, lasciatemi in pace”

La new entry Dana Saber sta già facendo chiacchierare il pubblico che segue il Grande Fratello VIP da casa. La concorrente nella giornata di ieri ha litigato con diverse Vip, prima con Patrizia Rossetti, poi con Nicole Murgia, con Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Su Twitter molti utenti hanno paragonato la concorrente di origini marocchine a Dayane Mello, ex gieffina e sua cara amica peraltro. La modella brasiliana ha deciso però di prendere le distanze, con alcune stories avrebbe annunciato di aver messo un punto all'amicizia con la nuova gieffina.

Le parole di Dayane Mello

Dayane Mello tra le sue stories di Instagram ha fatto sapere di "aver fatto una grande pulizia sulle amicizie nella sua vita", lasciando intendere di aver interrotto i rapporti con Dana Saber, attualmente al GF VIP. Paragonata diverse volte a lei, la modella brasiliana si è infuriata perché, secondo le parole scritte, la Vip starebbe usando "il suo nome per farsi pubblicità".

"Ognuno doveva fare il suo percorso di vita e di lavoro, togliersi da bocca il mio nome. Ho fatto anche io il mio percorso con tanti sacrifici, tutti vogliono attaccarsi, per essere uguale devi nascere con l'essenza giusta", le sue parole. La Mello ha poi concluso: "Basta, fatti la tua ca**o di vita, lasciatemi in pace".

Il bacio tra Dana e Dayane la scorsa estate

Era la scorsa estate quando Dana Saber e Dayane Mello si resero protagoniste di un bacio hot per le strade di Milano, ripreso e diffuso dai paparazzi di Whopsee. Le due donne, a quanto pare ex amiche, stavano passeggiando in compagnia di Soleil Sorge quando si scambiarono un bacio passionale che fece chiacchierare il mondo del gossip. L'episodio è stato mostrato anche da Alfonso Signorini in diretta lo scorso lunedì sera, in puntata. Tra le due, stando alle parole della Mello, non ci sarebbe più però lo stesso legame.