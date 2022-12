Dana Saber in lacrime sbotta contro Nicole Murgia che provava a consolarla: “Non sei mia amica” Dana Saber è una furia nella casa del GF VIP. Dopo aver litigato con Patrizia Rossetti si è rifugiata nel letto: raggiunta da diversi VIP, tra cui la Murgia, si è infuriata di nuovo. Nicole provava a consolarla quando la modella ha sbottato: “Mi fai parlare? Cosa vuoi? Non sei mia amica”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dana Saber è la protagonista della casa del Grande Fratello VIP in questo mercoledì 21 dicembre. La modella di origine marocchine, new entry del programma, stamattina ha litigato con Patrizia Rossetti per le pulizie in Casa. Dopo la discussione si è andata a rifugiare in camera da letto, seguita da alcune Vip: tra queste, nel tentativo di consolarla, anche Nicole Murgia. Tra le due però è scoppiata una nuova e accesa lite.

Le lacrime di Dana Saber dopo lo scontro con Patrizia Rossetti

Dopo l'accesa discussione con Patrizia Rossetti, Dana Saber si è rifugiata nella camera da letto con Wilma, per sfogarsi. Tra le lacrime ha confessato di essersi sentita attaccata: "Io non esco dalla stanza, è insopportabile. Aspetta di discutere. Milena mi ha detto "Sei sorda" mentre suonavo la pentola. Queste sono cattiverie, le avevo detto che soffrivo con le orecchie". Ha poi minacciato di non uscire più dal letto, e così è stato. Quando alcuni Vip si sono accorti che piangeva da tempo sotto le coperte, si sono avvicinati nel tentativo di farle tornare il sorriso. Tra questi c'era anche Nicole Murgia: le sue parole però hanno scatenato un'accesa discussione.

Lo scontro con Nicole Murgia

"Stai piangendo per questa cosa? Amore mi sembra un po' esagerato piangere per una cosa sui piatti" – le parole della Murgia che hanno fatto sbottare Dana – "Qui succederà mille volte". La Saber ha così spiegato di essersi infastidita per le parole di Milena Miconi che le avrebbe dato della "sorda". "Avevo detto a Milena che avevo un problema all'udito, e lei mi ha detto "Tu sei sorda, non senti bene, come fai a fare questa cosa". Meno vipera, meno veleno. Io ci soffro con l'udito" ha raccontato. A quel punto la Murgia l'ha invitata a ragionarci su, a valutare l'ipotesi che potrebbe aver usato quelle parole per altri motivi, non per ferirla. "Sei sicura che te l'ha detto come insulto? Perché avrebbe dovuto?", ha così chiesto Nicole prima che la Vip sbottasse. Dana Saber ha così alzato la voce: "Mi hai chiesto perché stai piangendo, che ne sai tu che non mi conosci? Tu vieni qua, sai tutto, non mi fai parlare. Vieni qua e sai già tuto, che mi chiedi? Parla con loro direttamente. Perché sei venuta? Non sei mia amica". I Vip presenti sono rimasti perplessi riguardo il comportamento della modella. "Vabbè Dana, fatti una camomilla. Ti sto dicendo di valutare l'ipotesi, fai come ti pare. Rilassati, stai più tranquilla e serena. Sono venuta qua per consolarti e fai la pazza. Non alzare la voce con me perché non lo sopporto", ha concluso la Murgia prima di abbandonare la stanza.