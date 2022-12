Scontro tra Patrizia Rossetti e Dana Saber: “Sei fuori di testa”, “Calmati, maleducata” Al Grande Fratello Vip, Dana Saber è già stata protagonista di un’accesa lite con Patrizia Rossetti. Lo scontro è partito da un’azione apparentemente innocua come lavare i piatti.

Dana Saber è nella casa del Grande Fratello Vip da una manciata di ore, ma è già stata protagonista di un'accesa discussione. La nuova entrata ha spiegato a Patrizia di avere lavato i piatti proprio come ha fatto lei. Rossetti è apparsa dubbiosa: "Non ci crediamo, stamattina non c'eri Dana perdonami, è dalle 09:30 che siamo qua". Da lì alla lite, il passo è stato breve.

Lo scontro tra Dana Saber e Patrizia Rossetti

Dana Saber, notando il nervosismo di Patrizia Rossetti, l'ha incalzata: "Qual è il problema? Io vi vedo sempre agitati, riguardo a questa cosa. Basta che mi chiamate e io vengo a lavare. Chiamami e io vengo". Patrizia Rossetti, allora, le ha detto che dovrebbe prendere l'iniziativa anziché aspettare di essere chiamata e ha concluso: "Calma, tesoro". Dana, a sua volta, ha invitato la gieffina a calmarsi, facendola andare su tutte le furie: "Con calma, dopo tre mesi, a me non lo dici".

Come si è conclusa la lite tra le due concorrenti

Dana Saber è rimasta sulla sua posizione, reputando gratuite le critiche di Patrizia Rossetti. E a sua volta, l'ha attaccata: "Tu non hai visto cosa stavo facendo. Non devi fare la fenomena, perché hai deciso di lavare. Ma se non c'è niente da lavare, ma di cosa stai parlando, ma sei fuori di testa?". E Patrizia ha replicato: "Calmati e poi togliti gli occhiali che non ti vedo negli occhi. Un po' di educazione nella vita". La sua risposta ha infiammato di nuovo Dana:

Non lo decidi tu, se tolgo gli occhiali o meno. Sono stata gentile a venire da te e dirti spostati, che mi lavo io le cose. Quindi dov'è il problema? Che sono venuta a chiederti di lavare le cose? Avresti preferito che non ti calcolassi?

E mentre Rossetti le chiedeva di smetterla, Saber ha continuato: "Non mi piace questo mood, che sei sempre arrabbiata. Devo parlare in italiano? Ma tu sai parlare altre lingue oltre all'italiano? Cosa sai fare oltre a essere arrabbiata tutto il tempo?". Insomma, il rapporto tra le due concorrenti si è incrinato ancor prima di nascere.