Dana Saber al GF VIP: “Amo Putin, è lui il mio uomo ideale” Dana Saber nella casa del Grande Fratello VIP ha confessato che “Vladimir Putin è il suo uomo ideale”. Parlando in veranda con Sarah Altobello e Attilio Romita si è lasciata andare alla dichiarazione che ha scatenato l’indignazione social.

Dana Saber non appena entrata nella casa del Grande Fratello VIP si è resa protagonista di diverse dinamiche e nelle ultime ore ha scatenato l'indignazione social: in molti chiedono la squalifica. La modella di origini marocchine due giorni dopo il suo ingresso ha litigato con le Vip della casa, da Patrizia Rossetti, Nicole Murgia a Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, ha poi fatto infuriare Dayane Mello per averla nominata in diverse occasioni. Ieri sera si è lasciata andare ad una confessione che sta facendo ora discutere. "Putin è il mio uomo ideale".

Le parole di Dana Saber su Putin

Seduta in veranda in compagnia di Attilio Romita e Sarah Altobello, Dana Saber ieri sera si è lasciata andare ad una confessione che ha scatenato indignazione su Twitter. Parlando di Putin, ha dichiarato: "È il mio preferito, io lo amo. Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, dico lui!". Quando il giornalista ha confessato di essere stato in una sua residenza privata in Texas, la modella ha continuato: "Com'è lui? Raccontami, io lo amo, è lui il mio uomo".

Gli utenti su Twitter appassionati del reality chiedono ora la squalifica, credono sia "vergognoso" elogiare il guerrafondaio russo. "Credo sia peggio di "Sei un Buscetta" di Clizia o di un "Merita di essere bullizzato" di Ginevra. Se non viene squalificata, si tocca il fondo" ha scritto qualcuno, poi ancora: "Sai quante persone sono morte o hanno sofferto per colpa sua? Vergognati. Merita la squalifica".

Gli scontri di Dana Saber con le VIP del GF

Dana Saber al GF VIP, a pochi giorni dal suo ingresso, ha litigato con gran parte delle donne che vivono la Casa. Prima con Patrizia Rossetti per le pulizie in cucina, poi con Nicole Murgia che provava a consolarla ma "Tu sei pesci, non posso parlare con te". E ancora con Micol Incorvaia, poi con Oriana Marzoli con la quale ha alzato particolarmente i toni. Ieri Dayane Mello ha commentato il suo percorso iniziato soltanto pochi giorni fa, sostenendo di aver "fatto pulizia tra le amicizie". Rivolgendosi a Dana Saber ha scritto tra le stories: "Ognuno deve fare il suo percorso, togliersi da bocca il mio nome. Lasciatemi in pace".