Scontro di fuoco tra Oriana e Antonino al GFVip: “Questa potrebbe inventarsi qualsiasi cosa” Scontro accesissimo in apertura di puntata al Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si rinfacciano cose accadute in queste settimane e finiscono per litigare.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 19 dicembre si apre con un blocco dedicato a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, che continuano a stuzzicarsi portando avanti gli strascichi di un flirt che si è esaurito nell'arco di poche decine di giorni. La gieffina dichiara di essere pronta a parlare apertamente al pubblico dicendo tutto ciò che le ha confidato l'hair stylist che, però, prova a smentirla.

Lo scontro tra Oriana e Antonino

Una clip a dir poco esplicativa quella presentata da Alfonso Signorini, in cui Oriana Marzoli manifesta tutta la sua rabbia nei confronti di Antonino, sottolineando come si sia comportato in maniera sbagliata nei suoi confronti e paragonando la loro frequentazione a quella che lui ha avuto con Belen Rodriguez: "Lui è stato usato e quindi ora lo fa con gli altri, Belen lo ha visto e ha deciso di tornare con il suo ex, anche perché Stefano De Martino, è un figo". A clip finita il primo a prendere la parola è proprio Spinalbese:

È surreale, no ti giuro Alfonso io non ho parole, io mi rapporto qui dentro con le persone come se fossimo all'esterno, se ho una conoscenza con una ragazza non significa che la devo sposare.

Oriana, non lascia nemmeno che lui concluda un suo pensiero e controbatte: "Sì, ma eri mio amico, mi hai detto che ti eri pentito, fino a una settimana prima ci baciavamo e poi dopo niente". Signorini, quindi, le chiede se si è pentita di aver trascorso del tempo con lui:

No, dai perché? Dopo che ho sentito come parlava di me, pensavo che ero diventata amica sua, mi hai raccontato delle cose che significano che ti fidavi di me, poi hai trovato un motivo stupido per non parlarmi più perché è arrivata Ginevra. Non dirò certe cose che mi hai detto sotto le coperte.

I due iniziano quindi a rinfacciarsi cose che rispettivamente si sarebbero detti sotto le coperte, parlano di cose che erano accadute anche prima dell'ingresso al GF, ma Antonino chiede a Signorini di fermarsi: "Sì, grazie Alfonso ti prego, basta. Ho più ansia io di te, potrebbe inventarsi la qualunque".

L'arrivo di Ginevra in Casa

Uno dei punti principali del discorso è poi quello che riguarda l'entrata di Ginevra in Casa: "Quando è entrata Ginevra non era successo nulla, lei si è avvicinata a me col suo modo da cane al guinzaglio, non ti avvicinare a lei, e io istintivamente le ho detto che ci eravamo "lasciati" da una settimana" dice Antonino quando gli viene chiesto perché si è allontanato da Oriana con l'arrivo della Lamborghini. La Marzoli, non contenta, ha dichiarato che fino al sabato prima dell'ingresso della gieffina, loro due continuavano a baciarsi, al che Spinalbese ha risposto: "Una sua frase è stata: baciamoci, non ti fare alcun tipo di problema, perché arriveranno i nuovi e ti abbandonerò". La spagnola, quindi, scoppia in una risata e dice: "Sei troppo forte, un bugiardo, guarda ti giuro ora sono una tua fan. Non ho mai detto questo"