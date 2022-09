Franco Bortuzzo: “False interviste, crociata contro Manuel”, il giornale: “Abbiamo l’audio” Franco Bortuzzo tuona contro “le false interviste distorte” delle quali sostiene di essere stato vittima. Fatevi una ragione di vita e godetevela”, ha detto il padre di Manuel Bortuzzo. Ma il giornale risponde: “Abbiamo verificato l’audio”.

A cura di Stefania Rocco

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, sembra fare un passo indietro rispetto alle dichiarazioni che solo qualche ora fa hanno fatto il giro della rete, dichiarazioni tratte da una sua intervista. L’uomo si scaglia contro coloro che lo hanno attaccato, consigliandogli di concentrare altrove la propria attenzione. Non è chiaro cosa sia stato precisamente ad avere provocato il suo fastidio. Se l’intervista stessa oppure il modo in cui quest’ultima è stata riportata altrove.

Lo sfogo del padre di Manuel Bortuzzo

“False interviste distorte da passaggi di parole tra articoli vari non veritiere”, scrive Bortuzzo, “Ma quando finirete la crociata nei nostri confronti? Credo ci sia un limite a tutto. Fatevi un ragione di vita e godetevela. Rispetto e non alimentate odio inutile”. L’uomo si riferisce quindi a chi avrebbe strumentalizzato la sua intervista? Oppure a chi, a seguito di quelle parole, lo ha attaccato per avere posto una distanza tra il figlio e il Grande Fratello, programma che ha accresciuto la sua notorietà?

Novella 2000 risponde: “Abbiamo verificato l’audio”

Eppure, le dichiarazioni pubblicate da Novella2000 nell’intervista a Bortuzzo sono chiare e a tal proposito, proprio in risposta allo sfogo di Bortuzzo senior, il settimanale replica che le dichiarazioni in questione sono state più volte verificate attraverso la registrazione audio in possesso della rivista: “A travisare le dichiarazioni di Bortuzzo non può essere stata Novella che ha verificato più volte le registrazioni audio con il materiale andato in stampa”. Novella2000 fa sapere di avere chiesto all’uomo se desiderasse ulteriore spazio per rettificare quanto precedentemente affermato ma Bortuzzo ha rifiutato la proposta.

Che cosa aveva dichiarato Franco Bortuzzo

Nell'intervista a Novella2000, Bortuzzo aveva preso le distanze dal Grande Fratello: "(…) Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora". In un altro passaggio, invece, si era riferito a Lulù Selassiè, ex fidanzata di Manuel, come a una "coinquilina".