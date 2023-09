Francesco Oppini si complimenta con Signorini: “Finalmente gente vera al GF, a discapito del trash” Francesco Oppini, ex concorrente del GF VIP, dice la sua sul “nuovo” format del reality di Alfonso Signorini: “Finalmente si parla con gente vera, di emozioni, di sentimenti veri a discapito del trash. Bravi, queste sono le storie che meritano di essere raccontate”.

A cura di Gaia Martino

Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello VIP, con una Instagram story ha commentato la nuova edizione del reality condotta da Alfonso Signorini. Un'ondata di novità ha invaso la casa di Cinecittà che quest'anno si è riempita di concorrenti Nip e Vip. Durante la diretta della puntata in onda ieri, giovedì 21 settembre, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha rivolto un pensiero al "cambiamento" del reality più amato d'Italia: "Bravo Alfonso".

Le parole di Francesco Oppini

Francesco Oppini ha rivolto un pensiero ieri, durante la diretta del GF, al nuovo format del reality, complimentandosi con Alfonso Signorini per aver dato spazio a persone e storie comuni. Queste le parole scritte in una story:

Sapete cosa mi piace del GF di quest'anno? Che si torni finalmente a parlare con gente vera, di emozioni, di sentimenti veri a discapito del trash. Bravi, bravo Alfonso, queste sono le storie che meritano di essere raccontate.

Dalla storia di Samira Lui all'amore per la famiglia di Lorenzo Remotti, cosa è successo al GF ieri

La puntata del Grande Fratello ieri, giovedì 21 settembre, ha regalato numerose emozioni ai concorrenti. Samira Lui ha raccontato la sua storia: cresciuta senza un padre, che non ha mai incontrato, ieri ha raccontato di aver trovato il coraggio anni fa di chiamarlo. Lorenzo Remotti ha fatto emozionare il pubblico per le dichiarazioni sulla sua famiglia: è innamorato della moglie e del figlio, "Con loro ho tutto" ha spiegato in lacrime in diretta. Anche Paolo ha attirato l'attenzione del pubblico: il giovane concorrente Nip ha avuto modo di incontrare e riabbracciare la madre. Per questa edizione oltre ai Vip, sono stati scelti anche numerosi personaggi non famosi: le loro storie hanno catturato maggiormente l'attenzione dei telespettatori. La puntata ieri ha registrato oltre 2 milioni di telespettatori con uno share del 16.7 %.