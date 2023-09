Ascolti tv giovedì 21 settembre: chi ha vinto tra Ulisse e il Grande Fratello I dati Auditel di giovedì 21 settembre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra il documentario di Alberto Angela trasmesso su Rai e la puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Che cosa è andato in onda in televisione nella prima serata di giovedì 21 settembre? Gli spettatori hanno potuto scegliere tra tantissime proposte in palinsesto, tra tutte le principali: Rai1 ha proposto il documentario Ulisse: il piacere della scoperta; Canale 5 ha invece proposto una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici.

La sfida tra Alberto Angela e Alfonso Signorini

Giovedì 21 settembre, Rai1 ha trasmesso una puntata di Ulisse: il piacere della scoperta dedicata alla città che visse tre volte: Istanbul. Il programma condotto da Alberto Angela è stato visto da telespettatori per uno share pari al %. Canale 5 ha invece mandato in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2023 che ha raccolto un totale complessivo di spettatori per uno share pari al %.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo adesso le altre proposte della prima serata della televisione generalista. Rete4 ha proposto il programma d'attualità e di approfondimento politico Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio, i risultati: spettatori e %. PiazzaPulita, approfondimento di attualità e politica condotto da Corrado Formigli in onda su La7, ha conquistato spettatori e %. Rai2 ha proposto il film A caccia del vedovo d'oro, un thriller del 2021 diretto da Robin Hays con Julie Benz e Roan Curtis, i risultati: spettatori e %. Il documentario Il paese ritrovato è invece la proposta di Rai3 in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, questi i dati Auditel del programma: spettatori e %. Su Italia è andata in onda un'altra puntata di Chicago Fire (Stagione 11, episodio 21 – Cambio di Programma), i risultati: spettatori e %. Sul Nove, Essere Moana – Segreti e inchieste ha conquistato spettatori e %. La partita di Europa League tra Atalanta e Rakow, in onda su Tv8, ha raccolto spettatori e %.