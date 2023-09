Paolo riabbraccia la mamma Sandra al GF: “Sai che tuo padre ti vuole bene, perdonalo” Paolo Masella riceve una bella sorpresa da parte della madre Sandra, che entra in casa nella puntata di giovedì 21 settembre. I due si abbracciano e la madre lo invoglia a perdonare suo padre, con il quale il gieffino non ha più rapporti.

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano le sorprese nella casa del Grande Fratello, durante il secondo appuntamento con il reality. È il momento di Paolo Masella, che racconta il rapporto piuttosto difficoltoso con suo padre, ma a supportarlo e dargli la giusta carica per affrontare le settimane che lo aspettano, arriva sua madre Sandra, per la quale nutre un amore immenso di cui parla da quando è iniziato il programma.

Il rapporto tra Paolo e suo padre Danilo

Ne aveva parlato anche con i suoi coinquilini, confidando loro di non aver più alimentato alcun tipo di rapporto con suo padre Danilo, e allo stesso modo Paolo ne parla con Alfonso Signorini, che gli chiede di raccontare al pubblico cosa lo ha spinto ad allontanarsi, ovvero i problemi del padre con l'alcool:

C’è stato e non c’è stato, ha avuto sbalzi. Li vedi certi sbagli, li vedi subito. Ci sono stati periodi in cui ci stavo bene, un periodo in cui smetteva, però purtroppo poi ha sempre ceduto. Quello ubriaco, quello che beve, chi vorrebbe vedere il padre in condizioni pessime. Se lo trovavi in quelle condizioni se la prendeva con tutti, indipendentemente da chi avesse davanti.

Il 25enne, quindi, è ormai convinto di non voler fare alcun passo nei suoi confronti e aspetta che sia suo padre a dimostrargli di voler cambiare e di voler recuperare un'intesa: "Non ho un legame padre figlio, però mi capita di incontrarlo, ma non posso evitare a mia sorella di vederlo. È lui che deve dimostrare qualcosa a me. So che è uno degli avversari più temibili, ma se una cosa la vuoi fare. Ho un astio molto più forte dell’amore almeno in questo momento".

Signorini, quindi, chiede al gieffino come si è comportata sua madre in questi anni e il ragazzo risponde tessendo le sue lodi: "Mamma fa sempre di tutto per cercare di farmi stare con lui, è la prima a dirgli perdonalo, nonostante tutto. Per mia madre chapeau sempre".

La sorpresa della mamma a Paolo

Dopo la chiacchierata nella Mistery Room, conclusasi con quello che sembrava un saluto come tanti, Paolo rientra in casa ma non sa che da lì a poco riceverà una bellissima sorpresa. Per un breve lasso di tempo, infatti, anche sua madre Sandra ha varcato l'iconica porta rossa e approfittando nel momento di freeze è corsa ad abbracciarlo. Dopo lacrime e baci, però è arrivato il momento di parlare:

Ascoltami, a me dispiace che non hai avuto la vita c, stai a re questo percorso, devi lasciarti andare, le persone sbagliano, feriscono, devi imparare a perdonare, perché solo il perdono ti rende libero, e tu devi essere libero, devi fare questo percorso, come uno dei tanti viaggi che fai, pensa a te stesso, a conoscere queste persone, che sono tante belle persone. Papà ti vuole bene, lo sai, ce la sta mettendo tutta. Quanto mi manchi, le chiacchierate sul letto e tu non ci stai.

Il post del padre di Paolo

Intanto le sorprese sembra non siano finite, dal momento che poco prima dell'inizio della puntata, sul profilo Instagram del padre di Paolo compare un post. Accanto ad una foto del 25enne c'è una frase: "Sei bello come il sole, per me hai già vinto", un messaggio che ha commosso il gieffino.