Il nuovo Grande Fratello: “Signorini accende le luci della casa”, ma niente balletti né coreografie Per la prima volta casa e studio saranno distanti, ma Signorini e gli autori hanno pensato comunque ad un’atmosfera speciale che si preannuncia diversa dagli scorsi anni. Previsti ospiti in studio già dalla prima puntata, ma niente elementi coreografici “trash”, spazio solo alle emozioni.

A cura di Giulia Turco

Via al countdown, Grande Fratello sta per riaprire le sue porte. Lunedì 11 settembre Alfonso Signorini sarà il via alla nuova edizione che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe durare, da contratto almeno fino a gennaio, dunque quattro mesi. È quasi tutto pronto e, mentre lo studio e la casa (quest'anno per la prima volta distanti) sono alle prese con le ultime prove tecniche, dai social arrivano già le prime anticipazioni.

Le anticipazioni della prima puntata del GF

A spifferare le prime voci sulla prima puntata che andrà in onda su Canale 5, è Agent Beast, la talpa che su Twitter ogni anni rivela spinose indiscrezioni sul programma. Ciò che sappiamo finora è che Signorini e il team di autori hanno pensato ad un esordio in grande stile, nel segno della novità. “Sembra che ci sarà un tocco di magia con un’illuminazione speciale tramite una leva”, si legge sull’accreditato profilo Twitter. “L’atmosfera potrebbe quindi essere diversa, con maggiore enfasi sulle dinamiche e le relazioni”. Non solo, per dare spazio alle storie dei protagonisti, sembra che la linea editoriale abbia deciso di fare fuori balletti e coreografie di ogni tipo, rivoluzionando il gusto che fino allo scorso anno lo show tendeva ad assumere per la prima serata di Canale 5. “Niente più balletti e coreografie all'interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti”. Inoltre, in studio sarebbero già state posizionate diverse poltrone rosse, ad indicare la presenza di ospiti al fianco del conduttore.

Il cast di nip ancora da svelare

Resta per ora una sorpresa la lista degli ospiti in studio così come, soprattutto, l’identità dei concorrenti che andranno ad animare la casa. Per il momento abbiamo avuto modo di conoscere soltanto tre dei concorrenti non vip: Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris. Altri tre partecipanti sono invece appartenenti al mondo dello spettacolo. Si tratta delle attrici Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi e dell’atleta Alex Schwarzer, campione di marcia.