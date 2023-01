Francesca Fagnani: “Sono una giornalista, non parteciperei mai a Ballando”, la replica di Costamagna Francesca Fagnani ha dichiarato che non parteciperebbe mai a Ballando con le stelle perché rischierebbe di togliere forza al suo lavoro di giornalista. Tuttavia, comprende la scelta della collega Luisella Costamagna, perché “lei non faceva inchieste, conduceva in studio”. La replica non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Botta e risposta tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da quest'ultima in un'intervista concessa a Il Messaggero. In particolare, la giornalista e conduttrice di Belve, ha spiegato che non parteciperebbe mai a Ballando con le stelle, perché potrebbe togliere forza al suo lavoro. Poi, ha tracciato una distinzione tra il suo modo di essere giornalista e quello di Luisella Costamagna. La replica non si è fatta attendere, ma andiamo con ordine.

Cosa ha dichiarato Francesca Fagnani su Luisella Costamagna

Ecco cosa ha dichiarato Francesca Fagnani sul programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, e su Luisella Costamagna, vincitrice dell'edizione 2022:

Ballando con le stelle? Non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare. Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio.

Botta e risposta tra Luisella Costamagna e Francesca Fagnani

Luisella Costamagna ha reputato opportuno rispondere a Francesca Fagnani. Lo ha fatto con un post pubblicato su Twitter, nel quale l'ha taggata: "Cara Francesca Fagnani, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo (e le inchieste le ho fatte eccome). Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando con le stelle a indebolirla #PerLaPrecisione". Francesca Fagnani ha replicato, riconoscendo la professionalità della collega:

Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche.

Costamagna ha preso atto della replica di Fagnani e ha concluso: "Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l'intervista".