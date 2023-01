Compleanno in famiglia per Enrico Mentana, 68 anni con Francesca Fagnani e i 4 figli Enrico Mentana spegne 68 candeline in famiglia. Il giornalista e conduttore è stato fotografato mentre festeggia il compleanno insieme alla compagna Francesca Fagnani (voluta per condurre la seconda serata di Sanremo 2023) e i suoi 4 figli, nati da relazioni precedenti.

A cura di Stefania Rocco

Compleanno formato famiglia per Enrico Mentana che festeggia i suoi 68 anni insieme alla compagna Francesca Fagnani (amatissima conduttrice di Belve che Amadeus ha voluto a Sanremo 2023) e ai suoi 4 figli: Stefano, Alice, Giulio e Vittoria. Sono stati i fotografi del settimanale Chi a beccare il giornalista, re delle maratone televisive politiche, mentre brinda insieme alla compagna e ai figli seduto al tavolo di un ristorante romano.

Il 68esimo compleanno di Enrico Mentana

Chi sono i figli di Enrico Mentana

A festeggiare i 68 anni di Mentana, oltre alla compagna, ci sono i figli del giornalista e i due cani della coppia, Nina e Bice. Il primogenito, Stefano, nato nel 1986 dal legame tra Mentana e Fulvia di Giulio, ha seguito le orme del padre: giornalista, è tra i fondatori di The Post Internazionale (TPI), giornale per il quale segue soprattutto la politica italiana e internazionale. La secondogenita è Alice, nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani. Ha 30 anni ed è Branded Entertainment Coordinator di Fremantle. Gli ultimi due, Giulio e Vittoria (16 e 15 anni) sono i figli nati dal rapporto con Michela Rocco di Torrepadula. “Ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici. Non è che siamo una famiglia allargata, però”, dichiarò Fagnani al Corriere della Sera raccontando qualcosa dell’equilibrio familiare raggiunto con Mentana.

Francesca Fagnani conduttrice di Sanremo 2023

Le foto pubblicate su Chi anticipano quello che sarà uno degli impegni professionali più importanti previsti per Fagnani quest’anno. Apprezzatissima conduttrice di Belve (il programma di cui è anche ideatrice) è stata scelta da Amadeus perché lo affiancasse sul palco del Festival di Sanremo durante la seconda serata del Festival. Si tratta dell’ennesima consacrazione per la giornalista che, subito dopo l’impegno sanremese, vedrà il suo programma passare in prima serata su Rai2. Belve, vero e proprio fenomeno social, sarà trasmesso in prima time per 4 o 5 puntate, secondo quanto anticipato da Dagospia.