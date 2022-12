Francesca Fagnani: “A Sanremo con le scarpe da ginnastica sotto l’abito da sera” Ospite della trasmissione di R101, Francesca Fagnani ha raccontato: “Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva ‘Possiamo sentirci?’, mi sono seduta”.

Francesca Fagnani, il volto del momento. La conduttrice di "Belve" è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma radiofonico di R101, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Con lei, l'occasione è propizia per parlare del Festival di Sanremo che verrà: “Sono molto felice e onorata di questo invito a Sanremo. Ho il terrore delle scale dell’Ariston, io ho il 40, questi gradini saranno stretti. Potrei inaugurare le scarpe da ginnastica sotto l'abito da sera”.

Le parole di Francesca Fagnani

Il momento in cui Francesca Fagnani è stata annunciata come co–conduttrice del Festival, a Viva Rai2!

Francesca Fagnani è stata annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 in diretta da Fiorello, a Viva Rai2!, con Amadeus ospite in studio. Nella trasmissione di Carlotta Quadri e Maurizio Costanzo ha raccontato: “Quando mi è arrivato il messaggio di Amadeus in cui mi chiedeva ‘Possiamo sentirci?’, mi sono seduta”. E alla domanda di Carlotta Quadri su come gestire la serata di Sanremo, lei rivela con sincerità: "Non ho nessuna idea, dobbiamo ancora parlare. adesso c'è stato l'invito e sono ferma lì”.

L'intervento di Drusilla Foer

C'è stato anche un collegamento telefonico con Drusilla Foer, che un anno fa è stata grande protagonista del Festival di Sanremo. Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri si godono la conversazione: “Oddio, ho sentito che c'è lì una bionda che mi piace tanto. Francesca divertiti, fallo per qualcuno che ti è caro, che ti è simpatico, seduto sulla poltrona lì davanti, non ti preoccupare di niente. Divertiti”. E sulle scale: