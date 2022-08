Enzo Garinei stretto alla moglie Lorle: “Non si era più ripreso dalla morte del figlio Andrea” Morto a 96 anni, Enzo Garinei ha avuto intorno la moglie Lorle (92 anni), la figlia Isabella e la nipote Martina. Ma l’attore non ha mai superato la morte di suo figlio Andrea, deceduto a 50 anni a causa di un tumore al polmone sinistro.

Nella mia vita non ho mai avuto rimpianti però un grande dispiacere, cioè quello di aver perduto mio figlio il 26 febbraio del 2016. Era un bravo attore, forse più bravo di me, di un altro genere. Si era fatto un nome nella serie I ragazzi della 3° C e in College. Poi ha fatto cinema, teatro e televisione. Un tumore al polmone sinistro, è stato operato, sembrava tutto a posto e poi c'è stata una ricaduta e l'ho perduto. Per me e la mia famiglia è stato un grande dispiacere. Lui poteva essermi di aiuto. In compenso ho una figlia. Isabella, che mi vuole molto bene, mia moglie Lorle che ha una certa età e con la quale vado d'accordo e poi ho una nipotina, Martina, che mi fa un pochino da segretaria e che si sta laureando in Scienze dell'Educazione. Lei ama molto i bambini e le persone malate. Forse è la mia bella famiglia la ragione di questa mia serenità.

Quando parlò della morte di Andrea in tv nel 2019

In una puntata di Vieni da me del 2019, condotta da Caterina Balivo, Enzo Garinei accennò morte di Andrea con le lacrime agli occhi. "26 febbraio del 2016", solo la data della sua dipartita, la. voce rotta dalla commozione, poi un filmato sulle fiction Rai che avevano visto Andrea Garinei protagonista e infine la chiusura in studio. "Grazie Andrea", tra gli applausi del pubblico, nella stretta dell'abbraccio della conduttrice e nel ricordo di un lutto che lo ha comprensibilmente accompagnato fino agli ultimi giorni.