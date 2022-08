È morto l’attore Enzo Garinei, aveva 96 anni È morto l’attore Enzo Garinei, nella sua brillante carriera durata oltre 50 anni ha impreziosito con il suo talento il cinema, il teatro e la tv italiana.

A cura di Daniela Seclì

Enzo Garinei si è spento a 96 anni. Nel corso della sua lunga e brillante carriera, aveva recitato sia al teatro – con progetti come Alleluja brava gente e Aggiungi un posto a tavola – che al cinema, recitando in oltre 70 film. Ha collaborato con i più grandi nomi dello spettacolo italiano, da Gino Bramieri a Renato Rascel e Totò. Ha continuato a recitare fino a 94 anni. Era fratello di Pietro, del duo del varietà Garinei e Giovannini.

Enzo Garinei e i film con Totò

Classe 1926, Enzo Garinei ha iniziato a muovere i primi passi come attore quando aveva solo 20 anni. Tra i primi film a cui ha preso parte c'è l'indimenticabile Totò le Mokò, con Antonio De Curtis. Ha continuato a lavorare con Totò anche in altre pellicole come Totò cerca moglie; Totò terzo uomo; Totò e Carolina; Totò all'inferno e Totò, Eva e il pennello proibito. Garinei conservò sempre come un tesoro prezioso, i momenti sul set con Totò: "Da lui ho imparato tutti i tempi comici".

La carriera dell'attore e doppiatore

La sua carriera è stata costellata da oltre 70 film, che gli hanno permesso di lavorare con registi come Mario Monicelli, Camillo Mastrocinque; Carlo Ludovico Bragaglia e tanti altri. Negli ultimi anni, lo abbiamo visto in film come Dottor Clown di Maurizio Nichetti; 100 metri dal paradiso di Raffaele Verzillo e, nel 2019, nel film Appena un minuto con la regia di Francesco Mandelli. Garinei ha prestato anche la sua voce al doppiaggio: era la voce di George nella sitcom I Jefferson, inoltre ha doppiato saltuariamente Stan Laurel, attore del duo comico Stanlio e Ollio. Negli ultimi anni, ha lavorato tanto a teatro, calcando il palco fino alla stagione teatrale 2019-2020, quando aveva 94 anni. In particolare, era impegnato nella tournée di Aggiungi un posto al tavola, dove interpretava la voce di Dio.