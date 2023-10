Elisabetta Gregoraci dopo la morte di sua nonna: “Giorni molto dolorosi, starò vicina a Nathan” Elisabetta Gregoraci torna sui social dopo la morte di sua nonna e non trattiene le lacrime: “Sono stati giorni difficili per me e la mia famiglia, ora starò accanto a mio figlio Nathan. Sono grata per l’amore ricevuto in un momento così triste”.

A cura di Sara Leombruno

Nonostante il successo e la carriera nel mondo dello spettacolo che l'ha portata spesso in giro per l'Italia, Elisabetta Gregoraci è sempre rimasta molto legata alla sua famiglia. Proprio per questo, quando qualche giorno fa ha annunciato la perdita di sua nonna Elisabetta, i fan più attenti hanno subito immaginato il dolore che stesse provando. Per ringraziare dell'affetto ricevuto nel momento di difficoltà, la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories in cui è apparsa particolarmente provata.

La commozione di Elisabetta Gregoraci

In alcune Ig stories, l'ex conduttrice di Made in Sud ha raccontato il motivo per cui, per alcuni giorni, avesse deciso di staccare per un attimo dai social e ritagliarsi un momento di riflessione: "Ciao ragazzi, erano un po' di giorni che non mi vedevate e sentivate, ho passato dei giorni in cui ero veramente molto triste – ha esordito – Volevo ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d'amore, ho sentito persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e mi hanno consolata in un momento molto triste per me e per la mia famiglia. So che questo non è scontato".

Adesso, Gregoraci continuerà a stare con la sua famiglia per qualche giorno: "Ho raggiunto mio figlio Nathan per passare del tempo con lui. La nonna sarà felice di tutto l'affetto, quindi grazie di cuore". Quest'estate la showgirl aveva festeggiato il 102esimo compleanno della nonna, che per lei resterà comunque un "esempio di vita", come aveva ricordato in quell'occasione.

Il post in ricordo della nonna

Qualche giorno fa, Gregoraci aveva dato la notizia della perdita della nonna tramite un post sul suo profilo Instagram. A corredo di alcuni filmati e foto che la ritraggono insieme a lei, una lettera in cui ha dato voce ai suoi sentimenti: