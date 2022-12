Elia Cassardo, ex star del reality La Caserma, aggredisce i carabinieri con un bastone di legno Elia Cassardo, ex volto del reality di Rai2 “La Caserma”, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito con un bastone dei carabinieri che cercavano di placarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Elia Cassardo, 22enne ex concorrente del reality show di Rai2, La Caserma, è stato denunciato venerdì 30 dicembre, dopo aver scatenato il panico nel condominio in cui abita con i genitori a Milano. Una volte intervenute le forze dell'ordine, le ha minacciate di morte con un bastone.

L'aggressione ai carabinieri

Stando a quanto ricostruito da Milano Today, è stato il padre del ragazzo a chiamare aiuto, dopo che il figlio in evidente stato di agitazione ha cercato di distruggere l'appartamento dove l'uomo vive con la compagna. Il 22enne, fuori di sé, pronunciava frasi senza senso, colpendo tutto ciò che gli capitava sotto mano nella furia, uscendo anche dall'abitazione e gridando nel palazzo, facendo preoccupare anche i vicini di casa. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno dovuto fronteggiare le reazioni del giovane, che si è scagliato contro di loro, usando una persiana come scudo. Dopo una colluttazione, le forze dell'ordine sono riuscite a fermare Elia Cassardo che, poi, è stato portato in caserma, dove è stato sedato dai medici lì presenti. Il ragazzo è stato poi trasferito all'ospedale Fatebenefratelli.

Elia Cassardo portato in Caserma

Cassardo è stato portato in caserma con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti sul posto, chiamati dal padre, per provare a tranquillizzarlo. Quando nel 2021 aveva preso parte al reality show La Caserma, Elia aveva raccontato di essere stato espulso da un collegio per cattiva condotta e di essere poi andato in un'altra scuola, sempre privata, ed era anche per questo motivo, per imparare a gestire i suoi attacchi, che aveva deciso di prendere parte al reality, dove veniva impartita ai concorrenti un'educazione militare.