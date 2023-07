È morto il nipote 19enne di Robert De Niro, la figlia Drena: “Non so come vivere senza di te” È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne dell’attore, che aveva intrapreso una carriera nel mondo del cinema. A comunicarlo è stata la madre Drena De Niro, la figlia che l’attore adottò durante insieme a Diahnne Abbott, che ha annunciato la morte del ragazzo via social.

A cura di Giulia Turco

(Leandro, Drena e Robert De Niro, foto Instagram)

Robert De Niro e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto. È morto Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne dell’attore, che come lo lui aveva intrapreso da qualche anno una carriera nel mondo del cinema. A comunicarlo è stata la made Drena, figlia adottiva della star, che ha annunciato la morte del ragazzo via social: “Non so come vivere senza di te… vorrei che l’amore potesse salvarti”. Al momento le cause della morte del giovane non sono ancora state rese note.

(Leandro e la madre Drena De Niro, foto Instagram)

L'annuncio sui social di Drena De Niro

Parole strazianti e inaspettate, quelle condivise via social da parte di Drena, la figlia che Robert De Niro ha adottato nel 1976 durante il suo matrimonio con l’attrice Diahnne Abbott. “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia”, scrive l’attrice via social. “Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso”, continua. “Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti”.

Chi era Leandro De Niro Rodriguez

Per il momento nessuna dichiarazione pubblica è arrivata da parte di Robert De Niro, che proprio di recente è diventato padre del suo settimo figlio, all'età di 80 anni. La sua famiglia si riunisce attorno al dolore per la tragica e improvvisa morte del nipote Leandro, che come la madre Drena, 51 anni, aveva deciso di percorrere la strada del cinema. Drena, che non ha mai conosciuto il padre biologico e che è stata adottata dalla famiglia De Niro all’età di 9 anni, aveva messo al mondo Leandro nel 2004, in seguito ad una relazione ormai finita. Leandro era un attore emergente e, insieme alla madre, nel 2018 è apparso nel film A star is Born, nel quale interpretava il figlio di George ‘Noodles’ Stone di Dave Chapelle. Ha avuto una parte anche nel film The Collection nel 2005 e in Cabaret Maxime nel 2018.