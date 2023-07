Il nipote 19enne di Robert De Niro potrebbe essere morto per overdose, l’attore: “Lo adoravo” Una causa certa della morte del 19enne non è ancora stata comunicata, ma stando alle fonti si starebbe indagando per overdose. Nel suo appartamento sarebbero stati trovati una dose non specificata di una sostanza polverosa bianca e alcuni accessori relativi all’uso di droga.

Leandro De Niro Rodriguez era il nipote di Robert De Niro e aveva solo 19 anni. È stato trovato morto nel suo appartamento di New York e a darne notizie è stata la madre Drena De Niro, figlia adottiva dell’attore, che straziata ha dedicato al figlio un post di cordoglio sui social.

Le prime indagini sulla morte di Leandro De Niro Rodriguez

Stando alle prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbe stato un amico dell’adolescente che, non sentendolo da giorni, sarebbe andato a trovarlo nel suo appartamento di New York. Lo riporta TMZ. Arrivato sul luogo nel pomeriggio di domenica 2 luglio, il ragazzo avrebbe trovato insieme agli agenti di polizia il corpo dell’amico senza vita, su una sedia. Nelle vicinanze sarebbero stati trovati anche una dose non specificata di una sostanza polverosa bianca e alcuni accessori relativi all’uso di droga. Lo riportano le forze dell’ordine a The Post. Una causa certa della morte non è ancora stata comunicata, ma stando alle fonti si starebbe indagando per overdose.

Il messaggio dell'attore per il nipote

“Sono profondamente addolorato dalla scomparsa del mio adorato nipote Leo”, ha fatto sapere l’attore in una breve dichiarazione diffusa via social dalla figlia Drena. “Apprezziamo molto le condoglianze arrivate da tutti voi e vi chiediamo di rispettare la privacy e il dolore per questa nostra perdita”. Nel frattempo la mamma del ragazzo continua a postare messaggi di cordoglio e dolore, sul suo profilo Instagram, dove compaiono anche numerosi scatti in ricordo di Leo.

“Sei stato gentilezza, accettazione e amore e non riesco ancora a credere che tutto questo sia reale", scrive la madre Drena. "TU hai reso tutto sopportabile e ogni peso più leggero. Non meritavi di morire così ma posso solo credere che Dio aveva bisogno di un angelo forte potente nel suo esercito . Ti stringo ogni secondo di ogni istante sono il mio cuore e i miei ricordi fino a quando sarò di nuovo con te”.