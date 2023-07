Una donna è stata arrestata dopo la morte di Leandro De Niro, avrebbe venduto droga al nipote del divo Una donna è stata arrestata dopo la morte di Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro. Secondo il New York Post avrebbe venduto droga al ragazzo prima della sua scomparsa.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato dal New York Post, è stata arrestata una donna a seguito della morte di Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro. Sembrerebbe che al 19enne sia stata venduta della droga, prima del suo ritrovamento senza vita nella giornata del 2 luglio. I risultati dell'autopsia non sono ancora stati confermati, ma pare che il ragazzo sia effettivamente morto per overdose.

L'arresto di una donna accusata di aver venduto droga a Leandro De Niro

La morte di Leandro De Niro è stata del tutto inaspettata, secondo la famiglia era un ragazzo sano e in salute, per cui non c'erano cause che potessero preannunciare la sua dipartita, ad una così giovane età. Secondo quanto dichiarato anche dalla madre,Drena De Niro, il figlio avrebbe assunto delle pillole contenenti del Fentanyl, sebbene il rapporto finale dei medici legali non sia ancora stato confermato, la donna ha scritto sui social: "Qualcuno gli ha venduto pillole con fentanyl, sapendo che lo contenessero, ma gliele ha comunque vendute. Quindi, per tutte queste persone che continuano a vendere e comprando questa merda, mio ​​figlio se n'è andato per sempre".

Subito dopo la morte del 19enne, il capo del dipartimento di Medicina Legale di New York ha dichiarato che fosse opportuno indagare su chi abbia potuto vendere droga al ragazzo e in merito all'assunzione di fentanil, il capo dei detective della polizia, James Essing ha dichiarato ai giornalisti che il farmaco è "presente probabilmente nel 98% delle droghe in città", aggiungendo: "Ora le persone hanno una bassa tolleranza, ecco perché vanno in overdose così tanto".

Il dolore di Robert De Niro

L'attore, dopo l'improvvisa scomparsa del nipote, è stato visto ai funerali in atteggiamenti piuttosto sommessi, pacati, ma dopo la notizia aveva rilasciato una nota: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo che ci sia data la privacy per piangere la nostra perdita di Leo". Sembrerebbe, infatti, che il divo stia elaborando con molta sofferenza e fatica quanto è accaduto.