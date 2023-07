Funerali del nipote 19enne di Robert De Niro, l’attore: “Sono profondamente addolorato” Robert De Niro ha dato l’ultimo saluto al nipote Leandro, morto lo scorso 2 luglio all’età di 19 anni. I funerali, a cui ha partecipato tutta la famiglia, si sono svolti a New York. “Sono profondamente addolorato, chiediamo privacy”, ha detto l’attore.

A cura di Elisabetta Murina

Si sono svolti a New York, nella giornata di sabato 8 luglio, i funerali del nipote di Robert De Niro. Il 19enne, Leandro De Niro Rodriguez, è stato trovato senza vita lo scorso 2 luglio e, anche se non sono ancora ufficiali le cause della morte, la madre sostiene che al ragazzo siano state vendute pillole di Fentayl.

Robert De Niro ai funerali del nipote Leandro De Niro Rodriguez

Come mostrano le foto ottenute da Page Six, Robert De Niro e i suoi parenti sono arrivati al cimitero di Manhattan, nella giornata di sabato 8 luglio, per celebrare il funerale di Leandro De Niro Rodriguez. L'attore, 79 anni, si è presentato a bordo di un SUV nero e pare sia stato scortato all'interno del luogo della celebrazione dall'impresa di pompe funebri. Dietro di lui i genitori del 19enne, Drena e Carlos Rodriguez.

De Niro è poi stato avvistato, stando a quanto riporta ET, mentre abbraccia la figlia. La famiglia dovrebbe tenere anche una seconda cerimonia, in forma più intima, nel cimitero di Valhalla in cui è sepolto anche il padre dell'attore.

Leggi anche Il nipote di Robert De Niro è morto a causa del Fentanyl, lo dice la madre

Il ricordo di Robert De Niro e della madre Drena

Robert De Niro, raggiunto da ET e Page Six, ha ricordato il nipote Leandro, chiedendo privacy per la sua famiglia in un momento così delicato: "Sono profondamente addolorato per la scomparsa del mio amato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze di tutti. Chiediamo che ci venga data la privacy per piangere la nostra perdita di Leo".

A dare la notizia della scomparsa del 19enne era stata la madre Drena con una foto su Instagram. "Ti ho amato oltre le parole, dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è mai stato puro e reale nella mia vita", ha detto poi la donna in occasione dei funerali. Le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma per la donna al figlio sono state vendute delle pillole di Fentanyl.