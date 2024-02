È morta l’attrice e doppiatrice Paila Pavese, fu la voce di Jessica Rabbit e Morticia Addams É morta Paila Pavese. L’attrice e doppiatrice aveva 81 anni. Fu la voce del personaggio di Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit? e quella di Morticia Addams nella prime versioni cinematografiche. A dare notizia della sua scomparsa Marco Piccardi, cognato dell’attrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

É morta Paila Pavese. L'atrice e doppiatrice, che ha diviso la sua carriera tra cinema, tv e teatro, aveva 81 anni. Fu la voce del personaggio di Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit?, è lei a sussurrare la celebre frase: "Io non sono cattiva, è che mi disegnano così". A dare notizia della sua scomparsa Marco Piccardi, cognato dell'attrice.

La carriera di Paila Pavese

Nata a Roma nel 1942, in una famiglia di artisti astigiani, Paila si è avvicinata al modo dello spettacolo fin da ragazzina, quando aveva solo 12 anni. A 18 si è diplomata all'Accademia Nazionale d'arte drammatica e ha debuttato sul palcoscenico al fianco di Gabriele Ferzetti. La sua carriera è iniziata, quindi, come attrice: negli anni ha recitato infatti con Gigi Proietti, Maurizio Micheli, Alessandro Benvenuti e anche Vittorio Gassmann, sul grande schermo negli Anni Novanta. Il figlio Alessandro Gassmann, su X (ex tiwtter) ha voluto ricordarla con uno scatto e un breve messaggio: "Grandissima amica, straordinaria attrice, doppiatrice e persona dolce e piena di generosità. È stata mia madre più volte in teatro, ed anche nel mio "Riccardo terzo". Il teatro ha una luce in meno, ed un po' di gentilezza se ne va".

Il successo con il doppiaggio

È soprattutto nel doppiaggio che Pavese ha ottenuto le più grandi soddisfazioni della sua carriera. Negli anni infatti è stata più volte direttrice del doppiaggio, oltre che voce di personaggi noti, come Jessica Rabbit in Chi ha incastrato Roger Rabbit? e Morticia Addams nelle prime due versioni del film La Famiglia Addams. Sempre sue, sono le voci di Batman (voce di Kim Basinger), Saranno famosi, Psycho III, Colpevole d'innocenza, Yes Man. Ha anche vinto il premio del Festival Voci nell'ombra per il film Una relazione privata. Tra i cartoni animati con la sua voce si ricordino Anastasia, Stuart Little, Duck Tales.