È morta Ira von Fürstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli È morta all'età di 83 anni Ira Von Furstenberg, attrice e nipote di Gianni Agnelli, figlia di Clara la sorella del magnate torinese. Aveva lavorato anche nel mondo della moda, collaborando con Pucci e la giornalista Diana Vreeland.

Si è spenta all'età di 83 anni Ira Von Furstenberg, figlia di Clara Agnelli, sorella del magnate Gianni Agnelli, sposata in prime nozze con il principe tedesco Tassilo von Fürstenberg. Appassionata di moda, ha lavorato non solo nel settore, ma anche nel mondo dello spettacolo, comparendo in svariati film ed è stata anche co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Enrico Maria Salerno nel 1970.

La vita di Ira Von Furstenberg

Ira Von Furstenberg nacque a Roma, nel 1940, il suo nome completo era Sua Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, proveniente per l'appunto da una famiglia aristocratica, tanto che sua nonna paterna faceva parte della famiglia più ricca d'Ungheria, mentre suo nonno ricopriva il ruolo di ambasciatore dell’imperatore Francesco Giuseppe. La sua non fu una vita poi così semplice, nonostante fosse nata in una condizione privilegiata. A 15 anni sposò Alfonso di Hohenlohe-Langenburg, matrimonio che poi si concluse e nel 1961, quando aveva 21 anni, sposò Francesco Baby Pignatari, che all'epoca ne aveva 43. Tra gli avvenimenti che hanno profondamente segnato la sua vita, c'è stata la morte di suo fratello Egon, scomparso prematuramente e anche suo figlio Christoph, che nel 2006 fu trovato senza vita in un carcere di Bangkok.

L'amore per la moda e il lavoro al cinema

Sin da ragazzina dimostrò una particolare predisposizione per la moda, di fatti a 13 anni iniziò a sfilare per Pucci, stilista che da sempre era tra gli amici di famiglia e in più occasioni fu anche scelta come soggetto delle fotografie di Helmut Newton e Cecil Beaton. Lavorò anche Diana Vreeland, notissima giornalista americana di origini francesi, che si è distinta come una delle firme più influenti nel settore della moda. La nipote di Gianni Agnelli, poi, si cimentò anche nel mondo del cinema, dove prese parte a decine di film. Ha vissuto in Brasile, a Parigi, Ginevra, Londra, Roma e, poco prima del Covid, aveva comprato casa a Madrid.