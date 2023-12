È morta Herlinde Deutsch Gruber, madre di Lilli Gruber: aveva 96 anni È morta ad Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, Herlinde Deutsch Gruber, madre della giornalista Lilli Gruber. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta a 96 anni Herlinde Deutsch Gruber, madre della nota giornalista Lilli Gruber. A dare la notizia è l’Adnkronos. La donna è morta ad Egna (Neumarkt), in provincia di Bolzano, dove da tempo risiedeva. Il marito, Alfred Gruber, era un imprenditore edile di Cortaccia, comune che conta poco più di 2000 abitanti dell’Alto Adige. I funerali saranno celebrati venerdì 22 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicola ad Enna.

Chi era Herlinde Deutsch Gruber

Nata a Brunico il 12 maggio 1927, Herlinde Deutsch aveva con la figlia un rapporto strettissimo, coltivato nonostante la distanza che le ha a lungo separate. “All'inizio degli anni '60 la nostra famiglia si trasferisce da Bolzano a Verona, per motivi legati al lavoro di nostro padre. In casa parlavamo tedesco. Nostra madre ci teneva molto a mantenere ben saldo il nostro legame con la terra natia, il Sudtirolo”, aveva dichiarato anni fa Micki Gruber, sorella della giornalista, parlando della madre.

Lilli Gruber: “Mia madre era molto avanti”

Fu proprio Lilli Gruber, durante un'intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, a raccontare la madre come una donna profondamente emancipata rispetto agli standard della sua epoca. "Mia madre è sempre stata molto aperta", raccontò la giornalista per poi citare un esempio, "Da bambina, una volta, ho sentito una conversazione. Si pensa sempre che i bambini non ascoltino, non capiscano. E invece una volta ho captato una conversazione da mia nonna. A un certo punto sento mia madre che dice ‘Questa stupidaggine che le ragazze devono arrivare vergini al matrimonio’. Avevo 11 o 12 anni e questa cosa mi è rimasta impressa. C’è un proverbio tedesco che dice ‘Vergine fino al matrimonio o fino alla tomba’. Mia madre diceva che era una cosa ingiusta e stupida. Mia madre era molto avanti e lo era anche mio padre”.