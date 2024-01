È morta Francoise Bornet, la protagonista del bacio di Robert Doisneau aveva 93 anni È morta Francoise Bornet. La protagonista del bacio di Robert Doisneau, divenuta poi volto di diverse pellicole cinematografiche, è morta lo scorso 25 dicembre a Evreux, in Normandia, ma la notizia è stata diffusa da Le Parisien solo nelle ultime ore. Aveva 93 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È stata la protagonista della celebre foto di Robert Doisneau, scattata nel 1950 a Parigi. Francoise Bornet è morta a 93 anni lo scorso 25 dicembre 2023, ma la notizia è stata diffusa da Le Parisien soltanto nelle ultime ore. Aveva 20 anni quando scattò quella foto dal titolo "Le Baiser de l'Hôtel de Ville" divenuta icona di Parigi: fu scattata, appunto, fuori l'Hotel de Ville e raffigura lei mentre bacia il suo ragazzo di quel tempo, Jacques Carteaud, tra la folla. Seduti su una terrazza, la coppia fu scoperta dal fotografo Robert Doisneau e accettò di posare davanti al suo obiettivo per 500 franchi.

La morte a 93 anni nel giorno di Natale

Francoise Bornet è morta all'età di 93 anni lo scorso 25 dicembre, a Natale, mentre si trovava a Everux, in Normandia ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore da Le Parisien. La donna, divenuta famosa per la foto di Robert Doisneau, tentò la carriera cinematografica assumendo ruoli secondari come quello di Jean Gabin in "Les Grandes Familles", film del 1958. Nata a Delbart nel 1930, si separò giovane dall'uomo con il quale diventò famosa, Jacques Carteaud. Lui diventò un viticoltore e lei sposò Alain Bornet, regista di film pubblicitari e industriali, per i quali spesso forniva la voce fuori campo.

Le dispute per l'identità della coppia in foto

La foto del bacio fuori l'Hotel de Ville scatenò anche numerose dispute tra coppie che si fecero avanti sostenendo di essere loro in foto. Francoise Bornet nel 1993 si trovò al centro della vicenda che finì in tribunale: il fotografo, Robert Doisneau, confermò la sua identità nella foto ma Francoise non ottenne comunque nulla dal processo, racconta l'ANSA. Nel 2005 decise di vendere la copia originale offerta dallo stesso fotografo per 185 mila euro. "Mi è stato portato via un ricordo bellissimo", commentò lei.