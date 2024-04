È morta Eleanor Jessie Coppola, la regista e sceneggiatrice moglie di Francis Ford Coppola

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È morta in California, a Rutherford, la regista e sceneggiatrice Eleanor Jessie Coppola, moglie di Francis Ford Coppola. Aveva 87 anni. La coppia era sposata dal 1963, dopo il primo incontro avvenuto sul set del film Dementia 13. Era diventata popolare per avere girato nel 1991 Viaggio all’inferno, un documentario che raccontava la difficile realizzazione del film Apocalypse Now.

La vita privata di Eleanor Jessie Coppola

Eleanor Jessie Coppola lavorava nel ruolo di assistente alla direzione artistica quando sul set del film Dementia 13 incontrò per la prima volta Francis Ford Coppola, all’epoca al suo debutto alla regia. I due si frequentavano da qualche mese quando la donna scoprì di essere incinta del primo figlio. Inizialmente, Eleanor pensò di dare il bambino in adozione per poi essere convinta del contrario dal compagno. Dopo il matrimonio a Las Vegas il 2 febbraio 1963, la donna diede alla luce il primogenito Gian-Carlo Coppola, seguito negli anni successivi da Roman e Sofia Coppola.

La carriera di Eleanor Jessie Coppola

Eleanor Jessie Coppola divenne nota principalmente per avere diretto la realizzazione del documentario che raccontava la tormentata lavorazione del film capolavoro del marito, Apocalisse Now. Girata nelle Filippine, la pellicola richiese una realizzazione durata 238 giorni durante i quali un tifone distrusse i set, Martin Sheen ebbe un infarto e un membro della squadra di costruzione morì. Episodi che divennero la struttura del docu-film Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse. Successivamente, diresse un documentario simile sul film Maria Antonietta, diretto dalla figlia Sofia. Nel 2016, a 80 anni, Eleanor ha fatto il suo debutto nel mondo della narrativa cinematografica con la commedia Paris Can Wait. Ha quindi proseguito firmando Love Is Love Is Love nel 2020.