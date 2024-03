video suggerito

É morta Daniela Shualy, moglie di Raiz degli Almamegretta e volto di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori È morta Daniela Shualy, moglie di Raiz (Gennaro Della Volpe), cantauore del gruppo Almamegretta e interprete di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori. A darne notizia lo stesso gruppo con un post su Facebook: “Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

6.516 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta Daniela Shualy, moglie di Raiz (Gennaro Della Volpe), leader e cantautore del gruppo Almamegretta. A darne notizia lo stesso gruppo con un post su Facebook: "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai". Raiz è recentemente apparso anche nella serie tv Mare Fuori, dove ha interpretato il boss della camorra Don Salvatore Ricci e collaborato alla realizzazione della colonna sonora, firmata da Stefano Lentini.

Il legame tra Raiz e la moglie Daniela Shualy

É stato il gruppo degli Almamegretta ad annunciare, con un post su Facebook, la morte di Daniela Shualy, moglie di Raiz. La notizia della scomparsa è arrivata il 31 marzo e per ora sarebbero sconosciute le cause del decesso. "Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai", si legge sulla pagina social del gruppo. La donna era di origine ebraica-ungherese e aveva ereditato dalla famiglia una casa a Tel Aviv, in Israele, città che la coppia frequentava spesso, alternandola all'Italia. Shualy lascia una bambina di sei anni, Lea, avuta con Raiz, all'anagrafe Gennaro Della Volpe.

L'ultimo post di Raiz su Instagram è dedicato alla moglie

Oltre a essere il leader del gruppo Almamegretta, Raiz ha interpretato il personaggio di Don Salvatore Ricci in Mare Fuori, boss della camorra e padre di Ciro e Rosa Ricci. Non solo: ha prestato la sua voce a diverse canzoni della serie, tra cui anche la celebre colonna sonora O' Mar for. Su Instagram, aveva dedicato proprio alla moglie l'ultimo post pubblicato, risalente a tre giorni fa, in cui parlava della sua esperienza nella popolare serie, di cui è recentemente andato in onda il finale di stagione: "Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a Daniela madre della mia rosa Lea e amore di una vita”.