È morta Bobbie Jean Carter sorella di Nick e Aaron Carter, soffriva di dipendenza da sostanze

A cura di Giulia Turco

È morta Bobbie Jean Carter, sorella di Nick e Aaron Carter. Una nuova e inaspettata tragedia che si abbatte sulla famiglia di artisti, ad un anno dalla morte di Aaron che già seguiva alla scomparsa della sorella Leslie, morta nel 2012. Ad annunciare il dramma è TMZ, che ha riportato le parole della madre.

Chi era Bobbie Jean Carter

“Sono scioccata dall’apprendere della morte improvvisa di mia figlia Bobbie Jean”, ha fatto sapere la donna. “Avrò bisogno di tempo per elaborare la terribile realtà che mi trovo davanti per la terza volta nella mia vita”, ha aggiunto chiedendo rispetto per la privacy della sua famiglia. Le circostanze della morte di Bobbie, 41 anni, non sono state chiarite, ma a quanto pare il decesso sarebbe avvenuto sabato 23 dicembre in Florida. Nota anche come BJ, la sorella di Aaron Carter era coinvolta nel business musicale di famiglia e lavorava in particolare come stilista e truccatrice per i tour del fratello. Era apparsa anche nel reality show di famiglia ‘House of Carters’, nel corso del quale erano emersi i suoi problemi legati alla dipendenza e all’abuso di sostanze. Di recente, riporta TMZ, ha avuto diversi problemi con la giustizia. Lascia i due fratelli Nick e Angel, oltre ad una figlia di otto anni di nome Bella.

Un anno prima la morte di Aaron Carter

A novembre 2022, Aaron Carter è stato trovato morto nella sua casa di Lancaster, in California. Aveva appena 34 anni l’artista e fratello di Nick dei Backstreet Boys, che in seguito si è scoperto essere morto in seguito all’annegamento accidentale nella sua vasca da bagno e all’uso di sostanze stupefacenti. Non era un mistero d’altronde che l’artista avesse da tempo problemi con la droga e che fosse stato a lungo in diversi centri per la riabilitazione. Dieci anni prima, nel 2012, è morta la sorella Leslie a soli 25 anni. Anche in quel caso si era ipotizzato che la ragazza avesse a che fare con la dipendenza da farmaci.