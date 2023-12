Morta Bobbie Jean Carter, il ricordo della sorella Angel: “Eri la mia migliore amica, ora sei libera” Nel giorno della Vigilia di Natale, Angel Carter Conrad ha voluto rendere omaggio alla sorella maggiore Bobbie, morta il 23 dicmbre a 41 anni. “Eri la mia migliore amica, la vita non è stata giusta con te”, ha scritto sui social. Un lutto che si aggiunge alla scomparsa del fratello Aaron e dell’altra sorella Leslie Carter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 23 dicembre è morta Bobbie Jean Conrad. Sorella di Nick e Aaron Carter, aveva 41 anni e da tempo soffriva di problemi legati all'uso di sostanze. La tragedia si è abbattuta sulla famiglia a un anno dalla morte di Aaron e a più di 10 da quella della sorella Leslie, avvenuta nel 2012. A un giorno di distanza, la sorella minore Angel Carter Conrad ha voluto renderle omaggio con un lungo messaggio sui social.

Il messaggio di Angel Carter Conrad

Angel Carter Conrad ha 36 anni ed è la più piccola delle sorelle Carter Conrad. Con un lungo messaggio sui social, ha voluto ricordare Bobbie Jean, morta a 41 anni. "Avevi un grande senso dell'umorismo e uno spirito vivace. Crescendo, io ero la tua bambina e tu la mia migliore amica", ha scritto via Instagram insieme a un collage di foto di Bobbie Jean quando era piccola.

"La vita non è stata giusta nei tuoi confronti, questo lo so. A volte, sembra che tu non abbia avuto una possibilità", ha poi aggiunto. Infine ha ricordato anche il fratello Aaron Carter e la sorella Leslie, morti nel 2022 e nel 2012, a 10 anni di distanza uno dell'altra, che ora sono di nuovo con lei:

Sperimentare l'innocenza invece di essere gravati da traumi, dolore e sofferenza è incredibilmente importante per i bambini, in particolare in così giovane età. Lo so perché Leslie, Aaron e ora tu sei finita nelle circostanze in cui l'hai fatto. Condivido il dolore che abbiamo provato durante la nostra infanzia e mi dispiace che tu non abbia avuto l'opportunità di avere una vita migliore. Sei libera adesso.

La morte di Bobbie Jean Carter a 41 anni

È stata la madre di Bobbie Jean, stando a quanto riporta TMZ, a dare la notizia della sua morte. "Avrò bisogno di tempo per elaborare la terribile realtà che mi trovo davanti per la terza volta nella mia vita”, ha detto la donna, chiedendo privacy per la sua famiglia. Ancora non sono note la cause della morte della 41enne che, come il fratello Aaron, era coinvolta nel business musicale di famiglia, presso il quale lavorava come stilista e truccatrice. Nel corso del reality di famiglia "House of Carters", erano emersi i suoi problemi legati alla dipendenza e all'abuso di sostanze. In più, di recente aveva avuto diversi problemi con la giustizia, stando a quanto riporta il sito americano.