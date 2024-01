È morta a 100 anni Glynis Johns, fu Winifred Banks in “Mary Poppins” È morta a 100 anni Glynis Johns, star di cinema e teatro diventata nota per avere recitato nel ruolo di Winifred Banks nel film del 1964 “Mary Poppins”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È morta a 100 anni Glynis Johns, star di cinema e teatro diventata nota per avere recitato accanto a Julie Andrews nel ruolo di Winifred Banks – suffragetta e madre dei piccoli Jane e Michael – nel film del 1964 Mary Poppins. Nel corso della sua lunga carriera era riuscita a vincere un Tony Award, il premio statunitense più importante in ambito teatrale, come miglior attrice protagonista in un musical grazie al ruolo di Desiree Armfeldt in A Little Night Music di Stephen Sondheim.

La carriera di Glynis Johns

Johns fu inoltre la prima a interpretare la celebre canzone Send in the Clowns, successivamente diventata un classico e interpretata da artisti del calibro di Frank Sinatra, Judy Collins e Barbra Streisand. Ad annunciare la scomparsa dell’attrice, che da tempo viveva in una casa di riposo a Los Angeles, è stato il suo agente. Tra i suoi ultimi lavori ci sono il film C'eravamo tanto odiati del 1994, nel quale ha recitato accanto a colleghi come Denis Leary e Kevin Spacey, Un amore tutto suo con Sandra Bullock e Bill Pullman, e Superstar, del 1999, accanto a Molly Shannon.

Glynis Johns è morta per cause naturali

Johns aveva cominciato a recitare nel 1938, raggiungendo i suoi primi successi con Miranda e Mad About Men. Aveva quindi proseguito con il teatro, con spettacoli portati sul palco tra Londra e Broadway. Prima di essere scelta per il ruolo nel film Mary Poppins che la rese popolare in tutto il mondo, Glynis Johns aveva recitato per oltre 20 anni nel Regno Unito, soprattutto in ruoli teatrali. L’attrice fu candidata al Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1961 con il film I Nomadi e al Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico nel 1963. Per il piccolo schermo, era stata della protagonista della sitcom Glynis, prodotta da CBS, ed era apparsa anche in alcuni episodi di Batman, Cheers e La signora in giallo. La morte, come confermato dal suo manager, è da attribuire a cause naturali.