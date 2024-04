video suggerito

Due anni fa la rottura con Eleonora Berlusconi, oggi Guy Binns ha perso la testa per l’attrice Eiza Gonzales A due anni dalla separazione da Eleonora Berlusconi, dalla quale ha avuto tre figli, il modello inglese Guy Binns è stato fotografato con l’astro nascente di Hollywood Eiza Gonzales. Sorpresi insieme a Londra, i due hanno cenato insieme prima di entrare nello stesso hotel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A due anni dalla fine della storia d’amore con Eleonora Berlusconi, Guy Binns sarebbe tornato a innamorarsi. È il settimanale Chi a fotografare il modello inglese mentre cena all’interno di un ristorante a Londra insieme all’attrice Eiza Gonzales. La donna, attrice messicana 34enne, sorride ai fotografi appostati poco lontano, apparentemente per nulla disturbata dalla loro presenza. Binns è più schivo, un atteggiamento che ha caratterizzato anche il legame durato 11 anni con la figlia di Silvio Berlusconi. Anni durante i quali i due hanno preferito fare poca vita mondana per dedicarsi prevalentemente al benessere dei loro tre figli (Riccardo, 11 anni, Flora, 7, e Artemisia, 4).

Guy Binns dorme nello stesso hotel di Eiza Gonzales

Dopo la cena consumata all’interno di un suggestivo ristorante aperto recentemente nel quartiere londinese di Mayfair, Binns e Gonzales hanno chiamato un taxi che li ha riaccompagnati all’entrata dell’hotel che ospita l’attrice durante questo breve soggiorno a Londra. L’attrice messicana si trova nel Regno Unito per la presentazione della serie Netflix della quale è protagonista, “Il problema dei 3 corpi”. Binns, invece, dopo la separazione da Eleonora Berlusconi è tornato a vivere stabilmente a Londra dove lavora come personal trainer.

La storia d’amore tra Guy Binns ed Eleonora Berlusconi

La relazione tra la secondogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario e il modello britannico cominciò nel 2010 quando i due si incontrarono durante una sfilata di Armani. Rimasti insieme per più di 11 anni, hanno avuto tre figli ma hanno scelto di vivere sempre lontano dalle luci dei riflettori per potersi dedicare esclusivamente alla loro giovane famiglia. Nel 2022 i due si sarebbero separati a causa di un tradimento da parte del modello, una circostanza che non è mai stata confermata dai diretti interessati. Fu il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto di Binns impegnato a baciare una dama misteriosa che non era Eleonora. La notizia di una crisi in corso era nell’aria da tempo ma furono proprio quegli scatti a confermare l’allontanamento.