La vita privata di Paola Gassman: il matrimonio con Luciano Virgilio, l'amore per Ugo Pagliai e i figli Nel 1967 Paola Gassman sposò Luciano Virgilio. Dal loro matrimonio, durato solo 6 mesi, nacque la prima figlia Simona, che oggi ha 57 anni. Nella vita dell'attrice arrivò poi Ugo Pagliai: i due ebbero una storia d'amore lunga 54 anni, senza mai convolare a nozze. Insieme ebbero anche un figlio, Tommaso.

A cura di Elisabetta Murina

Paola Gassman, morta il 10 aprile all'età di 78 anni, ha avuto due grandi amori nel corso della sua vita. Il primo è stato l'attore Luciano Virgilio, con cui rimase sposata solamente sei mesi. Insieme ebbero una figlia Simona, che oggi ha 57 anni. Il secondo fu Ugo Pagliai, con cui la donna iniziò una relazione lunga 54 anni. I due non convolarono mai a nozze, ma nel 1973 diventarono genitori di Tommaso, che ha seguito le orme del padre e della madre, intraprendendo una carriera nel mondo dello spettacolo.

Il matrimonio con l’ex marito Luciano Virgilio durato solo 6 mesi

Il primo amore di Paola Gassman fu Luciano Virgilio, attore di professione, conosciuto all'Accademia di arte drammatica quando era poco più che 20enne. I due si sposarono nel 1967, ma il loro matrimonio durò solamente sei mesi. "Eravamo troppo giovani, abbiamo un’amicizia stupenda, un affetto enorme e una figlia in comune. Ma è andata meglio la seconda volta", aveva raccontato la donna in un'intervista a Oggi è un altro giorno nel 2020. I due, insieme, diventarono genitori di una figlia, Simona. Poi decisero di prendere strade diverse, pur conservando un bel ricordo del tempo passato insieme.

Luciano Virgilio, ex marito di Simona Gassman

La lunga storia d’amore con il compagno Ugo Pagliai e la passione per il teatro

Paola Gassman e Ugo Pagliai si incontrarono per la prima volta nel 1966: lei era andata ad assistere allo spettacolo di Luciano Virgilio (che sarebbe poi stato il suo primo marito), mentre lui era seduto in platea. All'epoca, non si presentarono nemmeno. Pagliai però l'aveva notata, come raccontò in un'intervista al Corriere della Sera: "Le avevo messo gli occhi addosso quando ero all'Accademia Silvio d'Amico. Era venuta a vedere uno spettacolo e ricordo esattamente come era vestita".

Paola Gassman e Ugo Pagliai

I due si videro di nuovo nel 1968 al Teatro Stabile dell'Aquila. Recitarono insieme nello spettacolo Un Debito Pagato di Osborne, dove Pagliai era protagonista e Gassman ottenne una parte minore. Da quel momento i due non si separano più e iniziarono una lunga storia d'amore, durata 54 anni, durante la quale non convolarono mai a nozze. Alla domanda sul perché non si sono mai sposati, Gassman aveva risposto: "No, perché cambiare?". E Pagliai: "Anche suo padre me lo diceva sempre".

Simona e Tommaso, chi sono i figli di Paola Gassman

Paola Gassman lascia due figli, Simona e Tommaso. La prima nacque dal matrimonio lampo con Luciano Virgilio, durato appena sei mesi. Il secondo, invece, nacque dalla lunga storia d'amore della donna con Ugo Pagliai e ha seguito le orme dei genitori, condividendo la passione per il palcoscenico e lavorando nel mondo della recitazione.