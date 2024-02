Drusilla Foer ricoverata con la polmonite bilaterale, il video coi parenti: “Uccelli del malaugurio!” L’artista ricoverata per una polmonite bilaterale ferma il tour ma non il sorriso. Ai parenti in un video dice: “Andate via, uccellacci del malaugurio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Drusilla Foer, in arte Gianluca Gori, è in ospedale, costretta al ricovero per una polmonite bilaterale. La cosa appare abbastanza seria, ma l'artista non perde certamente lo spirito e la voglia di scherzare. Il "comunicato" di Drusilla Foer è in un video pubblicato su Instagram: una soggettiva che vede l'artista sul letto d'ospedale e i parenti tutto intorno con le mascherine, i quali le raccomandano riposo assoluto, di muoversi lentamente, di fare testamento e ricordarsi di loro.

Drusilla Foer annuncia il ricovero con la solita ironia

A tutto questo, Drusilla Foer risponde con la solita verve: "Ma cosa dite? Uccellacci del malaugurio! Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando. Andatevene ora". Poi, l'attrice tranquillizza i fan: "Ci vediamo presto!". Drusilla Foer non ha perso la solita ironia, anche in un momento sicuramente complesso come questo. Grande partecipazione da parte dei fan che hanno commentato al post con like e messaggi di incoraggiamento. L'artista è molto amata, testimone anche il lungo tour che ha intrapreso con lo spettacolo "Venere Nemica".

Il tour è rinviato

In seguito a quanto accaduto, Drusilla Foer è stata costretta a rinviare le date dello spettacolo "Venere Nemica" più recenti, come quella di Rimini che sarà recuperata nel mese di aprile. Tutti i biglietti che sono stati acquistati restano validi. Gli spettatori che non potranno essere presenti alle eventuali date di recupero possono chiedere il rimborso attraverso i form dei teatri. Il tour, che è cominciato a gennaio, ha già numerose date sold out. Il tour tocca le seguenti città: Rimini, Lucca, Pietra Ligure, Pescia, Borgosesia, Cento, Vercelli, Argenta, Viterbo, Chiusi, Legnano, Spoleto, Santa Croce sull'Arno, Prato, Livorno, Carrara, Casale Monferrato, Fasano, Foggia, Padova e Napoli.