Drusilla Foer ha un messaggio per il prossimo conduttore di Sanremo: "È il mio sogno nel cassetto" L'artista ha confessato che vorrebbe tornare al Festival di Sanremo e lascia un messaggio per il prossimo conduttore del Festival: "Mi piacerebbe molto".

Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori, è stata una delle co-conduttrici di Amadeus al Festival di Sanremo 2022 ed è stata anche ospite d'onore nel 2023. Da quel momento, il suo personaggio ha conosciuto una crescita esponenziale sia in televisione sia in teatro, dove ha aumentato la sua presenza. Intervistata dal Corriere della Sera – Veneto, per lo spettacolo "Venere Nemica", l'artista ha confessato che vorrebbe tornare al Festival di Sanremo. Un messaggio per il prossimo conduttore?

Le parole di Drusilla Foer

Lo spettacolo di Drusilla Foer, "Venere Nemica", racconta la storia di una dea che ha scelto di vivere tra gli uomini, precisamente a Parigi, stanca dell'Olimpo e dei suoi parenti, così come è stanca dell'immortalità: "Scegliel a caducità della vita che spinge gli uomini all’urgenza di vivere emozioni, esperienze, sentimenti. Si rapporta in maniera conflittuale con il figlio disobbediente, Amore, e con la bellissima Psiche, della quale, in quanto suocera, è gelosa".

Il ritorno a Sanremo: "Mi piacerebbe"

Non è mistero che Drusilla Foer ama cantare. Lo scorso autunno, infatti, ha pubblicato il suo primo album "Dru": tredici canzoni scritte da autori diversi come Mogol, Pacifico, Tricarico. Il ritorno al Festival di Sanremo è quindi più di un'idea: "È il mio sogno nel cassetto. Conto però di farlo solo se avrò un pezzo che abbia un senso e che racconti qualcosa di importante. Intanto, col mio disco mi sono accreditata come cantante…". Drusilla Foer si è detta poi indignata dal moralismo, più che della moralità: "Chi manca di rispetto agli altri e a se stesso, e poi la furbizia di chi è privo di onestà intellettuale. Amo la simpatia, la lievità, che non è superficialità, e soprattutto la libertà". Sul rapporto con Gianluca Gori, la sua ‘altra' identità: "Siamo una vecchia coppia che si azzuffa e litiga su tutto, ma è un conflitto vitalizzante e che ha un suo equilibrio".