Donatella Rettore è uscita dall’ospedale dopo l’intervento, le foto al parco con il cane: “Reduci” Donatella Rettore torna mostrarsi sui social dopo la recente operazione al tunnel carpale: è fuori dall’ospedale ed è sorridente insieme al suo cane durante una passeggiata nel parco. “Quasi reduci”, ha scritto nell’accompagnare gli scatti pubblicati su Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Donatella Rettore è stata operata al tunnel carpale. La cantante, lo scorso 7 novembre, si era mostrata sui social subito dopo l'operazione, ancora sotto effetto dell'anestesia e facendo fatica a scandire bene le parole. "Ora convalescenza", aveva scritto nel post. A distanza di due giorni, la 68enne è fuori dall'ospedale e condivide alcuni scatti di una passeggiata con il suo cane e il braccio fasciato.

Le foto di Donatella Rettore fuori dall'ospedale dopo l'intervento

L'artista torna a mostrarsi sui social dopo la recente operazione al tunnel carpale: questa volta è fuori dall'ospedale e appare sorridente e felice insieme al suo cane durante una passeggiata nel parco. Indossa una tuta blu e ha il braccio- quello dell'intervento chirurgico- sorretto da una fascia. "Quasi reduci", ha scritto ad accompagnare le immagini, che fanno intendere come la sua fase di convalescenza stia procedendo nel migliore dei modi e forse, presto, potrà rimettersi completamente.

La recente operazione al tunnel carpale

Solo due giorni fa, il 7 novembre, Donatella Rettore si era mostrata ai suoi follower subito dopo l'operazione a cui si era sottoposta. In un video condiviso sul suo profilo Instagram, la cantante era apparsa seduta su una poltrona di ospedale, con indosso una mascherina, una cuffia per contenere i capelli e una coperta isotermica, che la aiutava a mantenere la temperatura corporea. Ancora sotto effetto dell'anestesia, la cantante aveva farfugliato qualche parola di cui si faticava a comprendere con chiarezza il significato: probabilmente si tratta di un pensiero rivolto ai suoi cani, Lupo, Collins e Tigre, che recentemente ha accolto in famiglia. "Intervento al tunnel carpale terminato… e adesso la convalescenza", aveva scritto come il video.