Donatella Rettore operata al tunnel carpale, sui social subito dopo l’intervento: “Ora convalescenza” In un video su Instagram, Donatella Rettore si mostra ai suoi follower subito dopo l’operazione al tunnel carpale, appena terminata. Ancora sotto effetto dell’anestesia, con la mascherina indosso e la coperta isotermica, la cantante fa sapere che la aspetta un periodo di convalescenza.

A cura di Elisabetta Murina

Donatella Rettore si è operata al tunnel carpale. La cantante, 68 anni, si è mostrata in un video su Instagram subito dopo l'intervento chirurgico, ancora in ospedale e sotto effetto dell'anestesia. Ha fatto sapere di aver appena terminato terminato l'operazione e di aver davanti un periodo di convalescenza. Nel 2020, in pieno Coronavirus, era stata operata per un tumore e aveva ribadito come la prevenzione le avesse salvato la vita.

Come sta Donatella Rettore dopo l'operazione, il video sui social

Donatella Rettore si è mostrata ai suoi follower subito dopo l'intervento al tunnel carpale. Nel video condiviso sul suo profilo Instagram, la cantante appare seduta su una poltrona di ospedale, con indosso una mascherina, una cuffia per contenere i capelli e una coperta isotermica, che la aiuta a mantenere la temperatura corporea. Ancora sotto effetto dell'anestesia, la cantante farfuglia qualche parola di cui si fatica a comprendere con chiarezza il significato. Probabilmente si tratta di un pensiero rivolto ai suoi cani, Lupo, Collins e Tigre, che recentemente ha accolto in famiglia. "Intervento al tunnel carpale terminato… e adesso la convalescenza", si legge invece come didascalia ad accompagnare il video.

Nel 2020 l'operazione per la rimozione di un tumore

Non è la prima vola che la 68enne deve sottoporsi a un intervento chirurgico per via di alcuni di problemi di salute: nel 2020, in pieno Coronavirus, era stata operata per due volte a causa di un tumore."Sembrava un campo di concentramento", aveva raccontato a Storie Italiane a proposito del periodo di ricovero vissuto in piena pandemia. La prevenzione, nel suo caso, è stata fondamentale e le ha salvato la vita. Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, nell'ottobre dello scorso anno, aveva raccontato: "Oggi sono sempre sotto controllo. Spero che la prevenzione salvi sempre più persone".