Daniele Pugliese, 'Il Temerario' di Casa Surace: "Vivo con solo il 20% di funzionalità del mio cuore" Daniele Pugliese, fondatore della pagina Casa Surace e conosciuto sui social come "Il Temerario", ha parlato per la prima volta dei suoi problemi di salute: "Ho avuto uno scompenso cardiaco, oggi vivo con solo il 20% di funzionalità del mio cuore. Ho rischiato la vita".

"Vivo con solo il 20% di funzionalità del mio cuore". Così Daniele Pugliese, conosciuto sui social come Il Temerario, fondatore della pagina Casa Surace, ha raccontato quanto gli è accaduto nell'ultimo mese e mezzo. Per farlo ha scelto il 6 aprile, in cui simbolicamente si festeggia il ‘Carbonara Day': ha rischiato la vita in seguito a uno scompenso cardiaco e ora si sta sottoponendo a delle cure per evitare il trapianto di cuore.

Il racconto di Daniele Pugliese, fondatore di Casa Surace

Con un lungo video su Instagram, Pugliese ha parlato per la prima volta del suo problema salute, per il quale ha rischiato la vita e che lo porta oggi a vivere senza la piena funzionalità del suo cuore:

Sono qui per raccontarvi cosa mi è successo un mese e mezzo fa. Ho avuto uno scompenso cardiaco che mi vede oggi vivere con solo il 20% di funzionalità del mio cuore. Ho rischiato la vita e questo ha stravolto da un giorno all'altro, completamente, la mia vita.

‘Il Temerario' di Casa Surace ha deciso di raccontare la sua storia per spiegare a chi lo segue la sua condizione, ma anche per invitare a non sottovalutare mai i sintomi che si avvertono. Oggi si sta sottoponendo a delle cure per evitare il trapianto di cuore e ha ritrovato il suo equlibrio:

Sto facendo questo video per due motivi, un è per raccontarvi la mia condizione. Rispetto a un mese e mezzo fa ho perso più di 30kg, adesso il mio corpo sta ritrovando un equilibro, sia psicologico che fisico. Ho iniziato delle terapie che hanno come obiettivo quello di evitare il trapianto di cuore. E il secondo motivo per cui sto facendo questo video è che forse raccontando la mia storia, i sintomi che ho avuto negli ultimi due-tre anni e che ho completamente sottovalutato, potrà essere utile a tante persone.

"Mai sottovalutare i segnali del corpo"

Pugliese vuole anche sottolineare l'importanza della prevenzione e del non ignorare mai i segnali che il corpo manda, in ogni occasione:

Il problema al cuore non mi ha mai portato a dire ‘ah mi fa male il cuore', era tutto il mio corpo ad avere delle conseguenze, tranne il cuore. Ho dovuto rivedere tutte le mie abitudini e il mio stile di vita. Nel momento in cui il tuo corpo ti dà dei segnali, non devi mai sottovalutarli, mai fare delle diagnosi in maniera autonoma. Pensavo di essere diventato claustrofobico, in realtà stava già iniziando questo percorso di affaticamento del mio cuore.

Oggi, si sente "un temerario" che sta affrontando, paradossalmente, "uno dei periodi più felici" della sua vita. "Abbiate cura di voi stessi, amatevi, fatelo per voi e anche per le persone che vi stanno a fianco. Mia madre tutte le notti, ho scoperto, viene a vedere se respiro", ha concluso.