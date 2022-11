Chris Hemsworth: “Sono predisposto all’Alzheimer, prendo una pausa dalla carriera” Nella fase di preparazione della serie “Limitless”, sulla salute fisica e mentale, Chris Hemsworth ha fatto una scoperta inquietante: è predisposto geneticamente per sviluppare il morbo di Alzheimer.

Chris Hemsworth è il protagonista della nuova serie tv Disney+ "Limitless". Questa serie gli ha già causato degli strappi con la Marvel, preoccupata per il suo Thor perché è una serie "impegnativa", che addirittura potrebbe "ucciderlo". Nella fase di preparazione della serie, però, Chris Hemsworth ha fatto una scoperta inquietante: è predisposto geneticamente per sviluppare il morbo di Alzheimer.

La scoperta scioccante

All'età di 39 anni, Chris Hemsworth ha scoperto di avere maggiori possibilità di sviluppare morbo di Alzheimer dopo una serie di test e di analisi del sangue, fatte durante la preparazione delle riprese.

Hanno preso tutte le mie analisi del sangue e fatto una serie di test. Il piano era di dirmi tutti i risultati davanti alla telecamera e poi parlare di come si poteva migliorare. Poi mi ha chiamato Darren (Aronofsky, creatore della serie, ndr) e ha detto: ‘Non voglio dirglielo davanti alla telecamera. Dobbiamo avere una conversazione privata e capire se vuoi che anche questo sia nello show". È stato piuttosto scioccante.

A Vanity Fair ha dichiarato di avere deciso di prendersi un periodo di pausa dal set: "Questa consapevolezza ha innescato in me il desiderio di prendere una pausa. Quando finirò il tour, tornerò a casa e mi ritaglierò un bel po' di tempo per stare con i miei figli e mia moglie".

Chris Hemsworth e le informazioni sull'Alzheimer

Chris Hemsworth ha riscontrato di avere due copie del gene APOE4, che dà una forte indicazione sulle possibilità di riscontrare dieci volte di più rispetto la media, il morbo di Alzheimer. Questa scoperta, ovviamente, lo ha portato a riflettere sulla morte e sulla sua mortalità.

Limitless, la serie che serve a migliorare la vita

In "Limitless", disponibile dal 19 novembre su Disney+, Chris Hemsworth affronta una serie di prove, elaborate scientificamente, allo scopo di rallentare l'invecchiamento e mantenersi in forma sempre perfetta dal piano fisico e mentale. Prove che danno l'aiuto anche psichico e che hanno un forte impatto sulla memoria e sul modo di pensare, anche accettando le cose inevitabili della vita, come il trascorrere degli anni.