Thor: Love and Thunder, il sacrificio di Chris Hemsworth per Natalie Portman: “È stato premuroso” L’attrice ha raccontato un aneddoto avvenuto nel corso della realizzazione del film, quando Hemsworth, per non urtare la sensibilità della partner sul set, ha rinunciato a una delle sue prerogative mentre giravano una scena insieme.

A cura di Andrea Parrella

Tra i film più chiacchierati di questo periodo c'è certamente Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel scritto e diretto da Taika Waititi con protagonisti Natalie Portman e Chris Hemsworth. In queste ultime ore, da un'intervista, è emerso un dettaglio particolare che racconta del rispetto da parte dell'attore per la sua compagna di viaggio sul set, che ha a che fare con una privazione alimentare alquanto anomala, vista la sua dieta abituale.

Il sacrificio di Chris Hemsworth

Pare infatti, che Hemsworth si sia imposto di non mangiare carne prima di una scena in cui avrebbe dovuto baciare Portman. Lo ha raccontato proprio l'attrice, sottolineando quanto questo sia stato faticoso per Hemsworth. Portman ha spiegato in un'intervista a UK’s Capital FM:

Il giorno in cui abbiamo girato la scena del bacio lui non ha mangiato carne, perché io sono vegana. E lui mangia carne tipo ogni mezz’ora. È stato un gesto così premuroso. Non è il tipo di cosa per cui mi arrabbierei o che mi interesserebbe, ma è stato solo un gesto premuroso. È una persona molto gentile.

Alla chiacchierata, era presente anche Tessa Thompson, che ha sottolineato la fatica di Hemsworth conoscendone le abitudini: "Non sapevo nemmeno che potesse stare senza mangiare carne. È come se mangiasse bisonte al mattino. Che cosa dolce!".

I duri allenamenti di Natalie Portman

Anche Natalie Portman ha dovuto affrontare i suoi sacrifici per entrare nei panni del suo personaggio. La sua personal trainer, Naomi Pendergast, lo ha spiegato al Daily Mail raccontando del duro percorso che l'attrice ha dovuto svolgere per poter interpretare al meglio Jane Foster: