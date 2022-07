La personal trainer di Natalie Portman spiega come si è trasformata in Thor: Love and Thunder Natalie Portman per poter interpretare il ruolo di Jane Foster in Thor: Love And Thunder ha dovuto svolgere dure sessioni di allenamento e seguire una rigida dieta: a raccontare i dettagli è la sua personal trainer al Daily Mail.

A cura di Gaia Martino

Il 6 luglio 2022, è entrato nei cinema italiani l'attesissimo Thor: Love And Thunder dedicato al noto supereroe della Marvel con Natalie Portman protagonista. L'attrice israeliana interpreta il ruolo di "Mighty Thor", l'ex fidanzata di Thor (nel film interpretato da Chris Hemsworth) che acquisisce poteri simili ai suoi, e si è dovuta mettere in forma per recitare nei panni della muscolosa Jane Foster. Prima delle riprese doveva irrobustire le braccia e gli addominali, la sua personal trainer Naomi Pendergast ha raccontato i dettagli della dieta rigorosa e dell'allenamento a cui si è sottoposta per vincere quel ruolo.

Le parole di Naomi Pendergast, la personal trainer di Natalie Portman

La personal trainer di Natalie Portman, Naomi Pendergast, al Daily Mail ha raccontato del duro allenamento che l'attrice ha dovuto svolgere per poter interpretare al meglio Jane Foster in Thor: Love and Thunder.

Ha svolto cinque sessioni a settimana e non ne ha saltata una per tutto il periodo di allenamento. Abbiamo anche lavorato sulla stabilità e sull'agilità per prevenire gli infortuni, dato che aveva alcune scene dinamiche di stunt che le richiedevano di muoversi, torcersi e atterrare in varie posizioni.

Natalie Portman è riuscita anche a superare il processo di stunt senza provocarsi lesioni, ha aggiunto: "Pur avendole fornito una valida guida, è stata la sua determinazione a permetterle i raggiungere i suoi obiettivi per il film".

Natalie Portman in Thor: Love and Thunder

Gli allenamenti e la dieta di Natalie Portman per Thor

La personal trainer ha raccontato che gli allenamenti di Natalie Portman consistevano in boxe, salti, sollevamento pesi e cardio, accompagnati da un aumento di proteine nell'alimentazione. L'attrice israeliana, essendo vegana, ha dovuto aggiungere frullati, frutta, insalate, noci, ai suoi pasti. Mangiava Falafel a pranzo e curry vegano a cena, entrambi i piatti poi erano accompagnati da frullati proteici. Naomi Pendergast ha concluso: