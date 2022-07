Thor: Love and Thunder, quante scene post credit ci sono nel film e qual è la loro spiegazione Come da tradizione, anche in Thor: Love and Thunder ci sono ben due scene post credit, per cui alla fine del film vale la pena aspettare in sala fino alla fine dei titoli di coda.

Thor: Love and Thunder esce il 6 luglio al cinema. Il nuovo film Marvel dedicato al Dio del Tuono ancora interpretato da Chris Hemsworth e con una grande novità, Christian Bale nel ruolo di Gorr, nuovo antagonista di questo film. Come da tradizione, anche in questo film Marvel ci sono ben due scene post credit, per cui alla fine del film vale la pena aspettare in sala fino alla fine dei titoli di coda. Se non volete conoscere il contenuto delle scene post credit, non proseguite la lettura: ci sono spoiler.

Chi è il nuovo personaggio della prima scena post credit

La prima scena post-credit di Thor: Love and Thunder presenta un nuovo personaggio che sarà fondamentale nell'universo narrativo di Thor. La prima scena post-credit è presente a metà dei titoli di coda ed è dedicata a Zeus, insieme a questo nuovo personaggio. Vediamo quale.

Zeus in una scena del film

Nella prima scena, Zeus è ancora ferito: nel film, infatti, viene colpito a morte dal suo stesso fulmine proprio da Thor. Il padre degli Dei ora vuole vendetta e invoca il più letale dei suoi figli.

Ti chiedono pietà senza mai sapere se stai ascoltando. Ora guardano il cielo, non ci chiedono fulmini, non ci chiedono pioggia. Vogliono solo vedere uno dei loro cosiddetti supereroi. Quando siamo diventati uno scherzo? No…no, ci temeranno di nuovo quando…Mi capisci, Ercole? Mi capisci figlio mio?

La spiegazione della seconda scena post credit dopo i titoli di coda

La seconda scena post credit, invece, chiude la storia di Jane. La seconda scena post credit è posta proprio alla fine dei titoli di coda. C'è Heimdall che accoglie Jane nel Valhalla. Dopo essersi sacrificata per sconfiggere Gorr, la potente Jane è diventata una vichinga: si è meritata un posto nel Valhalla.