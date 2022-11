Alessandra Pierelli 18 anni dopo Uomini e Donne: “Trovare lavoro è difficile, ho fatto molti provini” Alessandra Pierelli è pronta a rimettersi in gioco. Uno dei volti più amati della storia di Uomini e Donne, in passato ha deciso di mettere in pausa la carriera per dedicarsi ai suoi figli: “Non me ne sono mai pentita”.

A cura di Daniela Seclì

Era il lontano 2004, quando Uomini e Donne celebrava la nascita della storia d'amore del tronista Costantino Vitagliano con la sua scelta Alessandra Pierelli. Sono trascorsi diciotto anni da allora e la vita di Alessandra è molto cambiata. Oggi ha 43 anni, è madre di due figli ed è felicemente sposata con il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari. Pierelli si è raccontata in un'intervista rilasciata a Mio.

Alessandra Pierelli oggi, è mamma e sogna la tv e il teatro

Il 14 febbraio 2011, Alessandra Pierelli ha sposato Fabrizio Baldassari. Dal loro amore sono nati due figli, Daniel e Liam. In un'intervista rilasciata al settimanale Mio e riportata da GossipETv, ha spiegato di non essersi mai pentita di avere deciso di mettere in pausa la carriera per seguire la crescita dei suoi figli. Oggi, però, non le dispiacerebbe tornare in tv, magari al Festival di Sanremo come valletta:

Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere.

Alessandra Pierelli ha creato una linea di anelli

Intanto, Alessandra Pierelli continua a mettere a frutto la sua creatività. Il 22 ottobre, infatti, è uscita la sua linea di anelli. Un progetto di cui è profondamente orgogliosa. L'anello ha la forma di una catena, una scelta carica di significato per Alessandra. L'anello rappresenta non solo la fede ma anche quei rapporti importanti e indissolubili che danno sapore alla vita. La catena, invece, richiama il dolce legame delle persone che si amano e la forza di rialzarsi quando gli inciampi della vita, ci fanno cadere.