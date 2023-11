Chiara Ferragni su Patrick Dempsey il più sexy del mondo: “Non è il mio tipo, ecco chi sceglierei” Chiara Ferragni e Fedez commentano e scherzano sulla notizia di Patrick Dempsey eletto l’uomo più sexy del mondo nel 2023 dalla rivista People. “Mi hai sposato, dovrei essere io l’uomo più sexy del mondo per te”, commenta il rapper, ma l’imprenditrice ha un altro nome in saccoccia.

A cura di Giulia Turco

Patrick Dempsey eletto l’uomo più bello del mondo nel 2023 dalla rivista People non mette d’accordo tutti. L’attore conosciuto per il ruolo di Dottor Stranamore in Grey’s Anatomy, 57 anni, ha accettato di buon grado di essere stato riconosciuto come uno stereotipo di bellezza, ma c’è chi avrebbe fatto altre scelte.

Chi è secondo Chiara Ferragni l’uomo più sexy del mondo

Tra questi c’è Chiara Ferragni che, in un video sui social, commenta ironicamente la notizia insieme al marito Fedez. “Hai visto che Patrick Dempsey è stato eletto come l’uomo più sexy del mondo? Vuoi dire qualcosa?”, le ha chiesto il rapper. “Eh sì, non è tanto il mio tipo però…”, ha commentato l’imprenditrice digitale. “A me piace di più Jacob Elordi, avrei eletto lui”, ha aggiunto. “Ma no dovevi dire ‘Sei tu l’uomo più sexy del mondo!’ Mi hai sposato, ma dai”, ha ironizzato il rapper. “Perché non conoscevo ancora Jacob Elordi”. Attore australiano di 26 anni, Jacob Elordi è conosciuto per aver recitato nella serie HBO Euphoria nel ruolo di Nate Jacobs, il bullo della scuola. È stato Elvis Presley in Priscilla, il film di Sofia Coppola presentato al Festival del Cinema di Venezia 2023. Si vocifera che abbia avuto una relazione con Zendaya, nel 2020, ma attualmente non gli è stata riconosciuta nessuna fidanzata ufficiale.

(Foto Getty)

Il commento di Patrick Dempsey al titolo

Sarà per la prossima, per il bell’attore australiano. Per il momento è Dempsey a godersi il titolo, con il suo fascino maturo. “È bello avere questo riconoscimento e certamente il mio ego subisce un piccolo colpo, ma mi dà la possibilità di usarlo per qualcosa di positivo”, ha commentato l’attore dopo aver ricevuto il titolo dalla rivista People. “Quando l’ho saputo ero scioccato, poi ho iniziato a ridere, pensando fosse uno scherzo”, ha aggiunto. "Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Il mio ego ora è a posto". Il prossimo dicembre l’attore sarà al cinema con il ruolo di Piero Taruffi, pilota italiano nel nuovo film Ferrari di Michael Mann. “Questo ruolo mi ha insegnato che se vuoi davvero qualcosa devi conquistartela da sola”, ha fatto sapere a People.