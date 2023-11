Patrick Dempsey eletto l’uomo più sexy del mondo 2023: “Il mio ego ora è a posto” Patrick Dempsey è stato eletto “l’uomo più bello del mondo 2023” dalla rivista statunitense People. “Che shock… Sono sempre stato il testimone di nozze. Sono felice che ciò accada in questo momento della mia vita. È bello avere questo riconoscimento”.

A cura di Gaia Martino

La rivista statunitense People ha eletto Patrick Dempsey "l'uomo più sexy del mondo" del 2023. Dottor Stranamore alias Derek Shepherd nella serie di successo Grey's Anatomy, Robert Philip in Come d'incanto, oppure Dominic Morgan in Diavoli, aveva conquistato il titolo di rubacuori già dai suoi esordi nel piccolo e grande schermo. "Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita", le parole dell'attore 57enne a People.

Le parole di Patrick Dempsey

"È bello avere questo riconoscimento, e certamente il mio ego subisce un piccolo colpo, ma mi dà la possibilità di usarlo per qualcosa di positivo". Patrick Dempsey ringrazia People per il titolo a lui conferitogli poi scherza: "Sono sempre stata il testimone di nozze". Quando l'ha saputo "ero scioccato, poi ho iniziato a ridere, come se fosse uno scherzo". Poi ha aggiunto: "Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Il mio ego ora è a posto". I figli Talula, Sullivan e Darby, nati dal matrimonio con Jillian Fink, ora lo prenderanno in giro, ha confessato, e per concludere ha scherzato: "Ho gli adesivi per paraurti, le magliette, i poster. Questo significa che ha raggiunto il picco? È tutto positivo, mi mantengo giovane".

A dicembre sarà al cinema con Ferrari

Patrick Dempsey a dicembre sarà al cinema con Ferrari di Michael Mann, film nel quale veste i panni del pilota italiano Piero Taruffi. Chiamò lui stesso il regista per chiedergli di coinvolgerlo, ha raccontato a People: "Questo mi ha insegnato che se vuoi davvero qualcosa, devi conquistarla da solo". La cosa che gli sta più a cuore oggi è il Dempsey Center, una struttura da lui fondata in onore della madre – Amanda Dempsey, morta nel 2014 per un tumore ovarico – volta a sostenere i pazienti affetti da cancro e ai suoi parenti.