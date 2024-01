Chi è Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello e madre di sua figlia Anna Maura Iandoli è la moglie di Ciro Priello. I due stanno insieme dal 2015, si sono sposati a giugno 2022, ma sono diventati genitori della piccola Anna nel 2016. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Maura Iandoli, artista e blogger, è la moglie di Ciro Priello. I due, si sono innamorati da circa dieci anni fa nel 2015, per poi sposarsi il 18 giugno 2022 iniziando così un nuovo capitolo della loro vita insieme e consolidando, ancor di più, il sentimento che li ha uniti quando erano ancora due ragazzi. Il volto dei The Jackal e la sua compagna sono diventati genitori della piccola Anna, nata nel 2016, che il prossimo 22 agosto compirà otto anni.

Chi è Maura Iandoli, moglie di Ciro Priello e blogger

Nata a Napoli il 7 luglio, 32 anni fa, Maura Iandoli sin da ragazzina ha sempre amato il mondo dell'arte e, infatti, ha intrapreso ben preso un percorso che l'ha portata studiare recitazione, canto e ballo sia al Teatro Totò che al Teatro delle Palme di Napoli, per poi lavorare anche in radio. Si è poi avvicinata al mondo dei social, diventando una blogger, seguita su Instagram da più di 50mila follower, sebbene il suo profilo sia attualmente privato. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, Ciro Priello parlando del rapporto con la sua compagna, l'aveva descritta come una compagna di giochi, sempre al suo fianco e in grado di farlo stare bene.

Maura Iandoli e Ciro Priello, fonte Instagram

La nascita della figlia Anna e il matrimonio con Ciro Priello

A coronare il loro amore è arrivata la piccola Anna, nata ad agosto 2022. Il volto dei The Jackal aveva condiviso la notizia sui social, scrivendo le emozioni che lo avevano travolto in quel momento: "Le cose belle arrivano così. Senza chiederti il permesso. Senza che le aspetti. Senza capire né da dove, né come, né perché". Priello, sui social, condivide spesso foto che lo ritraggono insieme alla sua bambina e alla sua metà. A distanza di sei anni dalla nascita della bambina, i due hanno deciso di sposarsi, con una proposta di matrimonio arrivata in diretta tv, durante la partecipazione dell'attore a Tale e Quale Show. Maura e Ciro si sono uniti prima con un rito civile, ad aprile 2022, a Melito, paese in provincia di Napoli dove è cresciuto Priello, ricevendo anche gli auguri del sindaco che ha celebrato la loro unione. Il matrimonio in chiesa, poi, si è svolto a distanza di qualche mese, a giugno, seguito da una festa con amici, parenti, colleghi e ovviamente i The Jackal pronti a festeggiare questo momento così importante.