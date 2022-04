Chi è Lorella Boccia, ballerina e nuova conduttrice di Made in Sud Lorella Boccia è la nuova conduttrice di Made in Sud. Alle spalle ha una carriera da ballerina, iniziata ancor prima della partecipazione ad Amici. Ha poi condotto diversi show e nel 2021 è diventata mamma, dopo le nozze con il compagno Niccolò Presta.

A cura di Ilaria Costabile

Lorella Boccia è insieme a Clementino la nuova padrona di casa di Made in Sud. Ballerina e conduttrice televisiva, ha iniziato la sua carriera ad Amici, proprio nell'ambito del ballo. Dopo la sua esperienza nel reality, dove si classificò settima, è tornata nel talent show in veste di professionista, in seguito ha condotto vari programmi televisivi. La 31enne si è sposata due anni fa con Niccolò Presta, dal quale ha avuto una figlia lo scorso ottobre, Luce Althea.

La carriera di Lorella Boccia, da ballerina di Amici a conduttrice televisiva

Diplomata in danza classica, pur avendo studiato anche altri stili di danza sin da bambina, Lorella Boccia inizia a lavorare prendendo parte ad alcuni spettacoli del Teatro San Carlo di Napoli, finché dopo il suo trasferimento a Roma, viene chiamata nel corpo di ballo di alcuni programmi tv. Nell'ottobre 2012 entra nella scuola di Amici, dove si posiziona settima e dopo qualche anno ed esperienze formative anche fuori dall'Italia, tornerà nel talent show in veste di professionista dal 2016 al 2019. Nel 2013 viene scelta per un ruolo nel film Third Person e l'anno dopo entra nel cast di "Step Up-All In". Nel 2014 figura come co-conduttrice di Colorado, mentre dal 2018 al 2019 conduce con Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta il day-time di Amici di Maria De Filippi su Real Time. L'emittente, poi, le offre la conduzione del programma Rivelo, dove si è misurata con personaggi noti dello spettacolo, cosa che è accaduta nel 2021 anche con Venus Club su Italia1, dove affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi ha intervistato molte donne della tv.

Lorella Boccia a Venus Club

Lorella Boccia è sposata con Niccolò Presta, i due hanno una figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorella Boccia, non è mai stata particolarmente sotto i riflettori. Nel 2016 inizia una nuova avventura televisiva lavorando nel corpo di ballo di "Ciao Darwin" e lì scocca la scintilla con Niccolò Presta, che lavorava dietro le quinte del programma. Nel 2019 la ballerina sposa il figlio del noto agente televisivo, come annunciato anche su Instagram dopo una romantica proposta di matrimonio in Kenya. I due si sono promessi amore eterno il 1° giugno 2019 nella chiesa di Gran Madre di Dio, a Roma, con un ricevimento al Castello Tor Crescenza. I due sono diventati genitori il 21 ottobre 2021 della piccola Luce Althea, dopo aver annunciato la gravidanza su Instagram e condividendo i momenti più belli di questo percorso che li ha portati a diventare mamma e papà per la prima volta.