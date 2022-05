Clementino positivo al Covid, non sarà a Made in Sud: ecco il conduttore che lo sostituirà Clementino è positivo al Covid e per questo motivo salterà la puntata di Made In Sud in programma questa sera: alla conduzione ci sarà Lorella Boccia affiancata da Maurizio Casagrande.

A cura di Gaia Martino

Clementino ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere risultato positivo al Covid. Questa appena iniziata sarebbe stata una settimana molto importante per lui ma è costretto a rimandare tutti i suoi impegni. Il primo già stasera: salterà il terzo appuntamento con Made in Sud. A condurre il noto show in onda su Rai Due sarà Lorella Boccia ma la conduttrice, ex volto di Amici, non sarà sola. Ad affiancarla sarà Maurizio Casagrande, ospite fisso delle precedenti puntate andate in scena fino ad ora.

L'annuncio di Clementino positivo al Covid

Con un Instagram story Clementino ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e per questo motivo non potrà essere stasera nello studio di Made In Sud al fianco di Lorella Boccia. Il rapper e conduttore è molto dispiaciuto, sarebbe stata una settimana molto importante per lui. Queste le sue parole:

Ciao ragazzi, purtroppo è accaduto. E proprio la settimana di uscita del disco. Sono positivo al Covid (picco massimo). Non me lo meritavo, punito dal Covid proprio nella mia settimana più importante. Mi spiace davvero moltissimo dirvi che sono costretto a rinviare i firmacopie di Black Pulcinella di questa settimana, la puntata di stasera di Made in Sud, e tutte le mie ospitate nelle radio di questa settimana. Non appena mi riprenderò riprogrammeremo tutto! Promesso.

Maurizio Casagrande affianca Lorella Boccia a Made in Sud

Lorella Boccia questa sera a Made in Sud non sarà sola alla conduzione: vista la positività di Clementino, sarà affiancata da Maurizio Casagrande che per lo show di Rai Due è stato scelto come "ospite speciale" nelle puntate precedenti. Saliranno sul palco di Made in Sud i 45 artisti comici, tra gli Arteteca, il trio dei Gemelli di Guidonia, Simone Schettino, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista. Non mancherà il duo inedito formato da Livio Cori e Mavi.