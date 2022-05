Con Nero a Metà Rai1 è la rete più vista della serata, cala ancora Made in Sud senza Clementino La fiction di Rai1 domina la serata di lunedì 2 maggio. L’Isola dei Famosi tocca i 2.550.000 spettatori pari al 19% di share, mentre Made in Sud perde pubblico.

A cura di Andrea Parrella

Gli ascolti del lunedì sera non presentano grandi variazioni rispetto al racconto delle scorse settimane. È ancora Rai1 a farla da padrona nella serata di lunedì 2 maggio, con Nero a Metà che tiene banco. La penultima puntata della serie diretta e interpretata da Claudio Amendola ha registrato 4.623.000 spettatori pari al 23.4% di share, risultato di share leggermente in crescita rispetto alla scorsa settimana in considerazione del nuovo sistema di conteggio Auditel che restringe il totale della platea televisiva provocando un innalzamento del dato di share medio.

Made in Sud senza Clementino in calo

Anche l'Isola dei Famosi beneficia di questo effetto, raccogliendo davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 19% di share. Continuano invece le difficoltà per Made in Sud. Lo show di Rai2, andato in onda in condizioni emergenziali vistal'assenza di Clementino causa Covid, sostituito da Maurizio Casagrande che ha affiancato Lorella Boccia alla guida dello show, ha subito un ulteriore calo rispetto alla scorsa settimana, interessando 945.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Clementino collegato da casa per Covid

Gli ascolti delle altre reti

Su Italia 1 è andato in onda Bloodshot che ha catturato l’attenzione di 1.326.000 spettatori (corrispondenti al 6.6% di share). Su Rai3 Report ha invece raccolto davanti al video un pubblico medio di 1.528.000 spettatori pari ad uno share del 7.5%. Su Rete4 è andato in onda Quarta Repubblica totalizzando un ascolto medio di 1.004.000 spettatori pari al 6.5% di share. La7 ha proposto nuovi episodi di Servant of the People, la serie con protagonista il presidente ucraino Zelensky, fermandosi a una media di pubblico di 318.000 spettatori con uno share pari all’1.5%. Su TV8 Nonno, questa volta è guerra ha segnato l’1.9% con 387.000 spettatori mentre sul Nove il film Speed ha catturato l’attenzione di 244.000 spettatori, corrispondenti all'1.3% di share.