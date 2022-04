Nando Mormone, patron di Made in Sud: “Abbiamo raddoppiato gli ascolti del lunedì di Rai2” Nando Mormone, autore di Made in Sud, ha commentato i risultati raggiunti dallo show condotto da Lorella Boccia e Clementino nelle prime due puntate. Gli ascolti di Rai2 del lunedì sono raddoppiati, anche se tra un appuntamento e l’altro c’è stato un calo di share.

A cura di Elisabetta Murina

È da poco iniziata una nuova edizione di Made in Sud, lo show di intrattenimento in onda su Rai2 e condotto per la prima volta da Clementino e Lorella Boccia. Tanti i complimenti arrivati alla nuova coppia di conduttori, ma altrettante le critiche sui social, rivolte sia al nuovo duo che al cast dei comici. A rispondere ai commenti negativi è stato Nando Mormone, autore del programma, ospite della puntata del 28 aprile de La Radiazza in onda su Radio Marte.

La replica di Mormone alle critiche a Made in Sud

Ai microfoni di Radio Marte, Mormone ha voluto rispondere ai commenti che gli utenti hanno scritto sui social dopo le prime puntate di Made in Sud. In molti hanno criticato la coppia di conduttori, sostenendo di preferire quella della passata edizione, formata da Fatima Trotta e Stefano De Martino.

Siamo abituati ai commenti, anche quando c'è stata la prima edizione di Stefano si è aperto un grande dibattito. Fino a quando le persone che scrivono sono gli spettatori e gli addetti ai lavori è tutto normale, ma quando chi scrive sono delle testate locali che omettono la verità e girano attorno, ritengo che sia una cosa molto grave.

Mormone commenta gli ascolti di Made in Sud

Le prime due puntate di Made in Sud sono andate in onda in due giorni festivi, Pasquetta e la festa della Liberazione, rispettivamente lunedì 18 aprile e lunedì 25 aprile. Nonostante ci sia stato un calo di ascolti tra la prima e la seconda puntata, dall'8% al 6% di share, Mormone lo considera un ottimo risultato se confrontato con quelli ottenuti da altri programmi in onda sulla rete sempre il lunedì:

