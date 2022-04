Ascolti tv, vince Nero a metà che è troppo forte per l’Isola. Made in Sud già in calo Nero a metà è un successo consolidato: la fiction con Claudio Amendola vince agevolmente la serata. Made in Sud già in calo.

La serata del 25 aprile 2022 porta i primi bilanci per alcuni programmi. Il primo: Nero a metà è un successo consolidato. La fiction con Claudio Amendola vince agevolmente la serata, regolando a distanza il diretto competitor. L'Isola dei Famosi, infatti, pur crescendo sensibilmente soprattutto rispetto al precedente lunedì, non va comunque oltre la soglia del 17.19% di share. Altro aspetto fondamentale è Made in Sud: la seconda puntata della nuova gestione Clementino-Lorella Boccia affronta la prima minicrisi: solo un milione di spettatori netti.

Gli ascolti tv di lunedì 25 aprile 2022

Lunedì 25 aprile 2022 è stata la serata che ha segnato la vittoria di Nero a metà. Su Rai1, si sono appassionati in quasi 4.5 milioni: 4.484.000 spettatori netti, questo il dato preciso per uno share del 19.28% (primo episodio). Il secondo episodio, invece, è stato seguito da 4.228.000 spettatori netti per il 21.22% di share. L'Isola dei Famosi 16 in seconda posizione, visto su Canale 5 da 2.485.000 spettatori netti per il 17.19% di share. Il terzo programma più visto? È su Rai3 ed è Report: 1.674.000 spettatori netti per il 7.66% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il quarto programma più visto è Made in Sud, che perde due punti percentuali rispetto all'esordio: 1.073.000 spettatori netti per il 6% di share e presentazione pari a 789.000 spettatori netti per il 6% di share. Quarta Repubblica, in onda su Rete4, è stato visto da 778.000 spettatori netti per il 4.63% di share. Mia moglie per finta, in onda su Tv8, è stato visto da 562.000 spettatori netti per il 2.66% di share. Battiti Live, ultima puntata su Italia1, ha raggiunto 527.000 spettatori con il 2.79% di share. Servant of the People, su La7, fa registrare nel primo episodio 449.000 spettatori (1.92%); nel secondo episodio, invece, segna il 2.08% con un netto di 429.000 spettatori. Due grandi classici sul Nove e su Rai4: Bad Company – Protocollo Praga raccoglie 452.000 spettatori netti per il 2.21%; Robocop 3 fa registrare 206.000 spettatori netti per lo 0.92% di share.